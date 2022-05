Gartenhäuschen aufgebrochen

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in mindestens sechs Gartenhäuschen in der Schrebergärtensiedlung in der Talstraße auf. Das berichtet die Polizei.

Um in die Häuschen zu gelangen, traten die Täter laut Polizeibericht mit brachialer Gewalt die Türen ein oder rissen diese aus den Angeln. Im Innern durchwühlten die Täter sämtliche Schublanden und Schränke. Zum entwendeten Diebesgut und zur Höhe des Schadens kann das Polizeirevier Weingarten, nach jetzigem Stand der Ermittlungen, noch keine Angaben machen.