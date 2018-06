Das alljährliche Gartenfest mit einem „Tag der offenen Gartentür“, des Kleingärtnervereins Weingarten findet am kommenden Wochenende, 23. und 24. Juli, in der Gartenanlage an der Talstraße statt. Das Fest beginnt am Samstag um 15 Uhr mit dem Bieranstich, am Sonntag um 10.30 Uhr mit dem Frühschoppen. Die „Floridas“ spielen an beiden Tagen live. Die Besucher können sich bei einem Rundgang durch die Anlage erholen.