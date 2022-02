Gartenabfallannahmestelle öffnet wieder im März

Die Grünmüllannahmestelle in der Talstraße in Weingarten hat ab Samstag, 19. März, wieder geöffnet. Abgabezeiten für Gartenabfälle sind laut Pressemitteilung der Stadt mittwochs und freitags jeweils von 13 bis 17 Uhr sowie samstags von 11 bis 17 Uhr. Angenommen werden Baum-, Hecken- und Rasenschnitt, Laub, Blumen- und Pflanzenreste.

Nicht angenommen werden zum Beispiel Blumentöpfe, Steine, Drähte, Kunststoffschnüre, Küchenabfälle, Katzenstreu sowie behandeltes Holz und Wurzelstöcke und Äste ab einem Durchmesser von sechs Zentimetern. Gewerbliche Anlieferer dürfen ihre Abfälle nicht abliefern.

Die Stadtverwaltung bittet um Beachtung, dass vom Buchsbaumzünsler befallenes Grüngut nicht in der Talstraße abgegeben werden darf, sondern ausschließlich in den kreiseigenen Entsorgungszentren in Ravensburg-Gutenfurt und Wangen-Obermooweiler. Die vom Buchsbaumzünsler befallenen Pflanzen müssen bei der Abgabe gut verpackt sein, zum Beispiel in Kunststoffsäcken.

Darüber hinaus besteht die ganzjährige Möglichkeit, Grünmüll kostenfrei im Entsorgungszentrum in Ravensburg-Gutenfurt abzugeben. Die Öffnungszeiten lauten: Montag bis Freitag: 7.30 bis 12 Uhr und 13 bis 16.30 Uhr und Samstag: 8.30 bis 11.30 Uhr.