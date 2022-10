Gallery Book - eine Kinderlesung und Weiterreise

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Begonnen hatte alles 2021 mit der Unterstützung des Ravensburger Kulturamts. Im Sommer 2022 war die interaktive Buch-Skulptur für Kinder in Baienfurt und zieht am 24. Oktober weiter nach Biberach ins dortige Wieland-Gymnasium: so grüßt Kinderkunst als Friedenszeichen von Stadt zu Stadt. Entworfen und gestaltet wurde die Aktion von der Ravensburg-Weingartener Künstlerin Annette Stacheder.

Zum Abschied gibt es nochmal eine Lesung für Kinder im Vorschulalter, da gerade die Kleinen besonders eifrig mitgemalt hatten: wir lesen „Der Goldene Apfel“ (Max Bolliger / Celestino Piatti) am Freitag, 21. Oktober, im Kindergarten Pinocchio in Baienfurt, 14.30 Uhr. Vorleser ist Timmo Strohm. Anschließend gibt es einen kleinen Überraschungs-Workshop für alle Kinder.

Veranstalter ist der Kulturverein „Kulanzamt - kein Amt und unbefugt“, in Zusammenarbeit mit dem Kindergarten Pinocchio (Frau Giwitsch). Für diejenigen, die die Aktion weiterverfolgen möchten, stehen alle Informationen immer aktuell unter www.gallery-book.com.

Der Verein bedankt sich ganz herzlich bei der Gemeinde Baienfurt, bei Herrn Bürgermeister Binder und seinem großartigen Helfer-Team!