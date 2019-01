G&U wird zu Bündnis 90/Die Grünen

Die Weingarten Fraktion der Grünen und Unabhängigen (G&U) wird bei den anstehenden Kommunalwahlen als Bündnis 90/Die Grünen antreten. Das hat G&U-Fraktionsvorsitzender Claus Kessel im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ erklärt. Man wolle auf den aktuell so erfolgreichen Zug der Partei aufspringen und eine Vielzahl an Synergien für die Zukunft nutzen. Auch biete die neue Konstellation Möglichkeiten, Themen aus Weingarten nach Stuttgart und damit auf Landesebene zu bringen, so Kessel. Allerdings endet mit der Entscheidung auch eine 35-jährige Erfolgsgeschichte, die gerade in den vergangenen Jahren immer mehr Zulauf gefunden hatte.

Denn waren die Grünen und Unabhängigen im Jahr 1984 zum ersten Mal in den Weingartener Gemeinderat eingezogen – damals mit drei Mandaten – konnten sie in den folgenden 30 Jahren stets zwei bis drei Sitze ergattern. Doch im Jahr 2014 schafften sie dann den Sprung zu fünf Mandaten, wodurch sie nach der CDU und den Freien Wählern Weingarten (FWW) noch vor der SPD zur drittstärksten Kraft avancierten. Das ist, bezogen auf die Sitze, auch der Anspruch für die kommenden Kommunalwahlen. Wobei sich Kessel auch mehr vorstellen könnte.

In ihrer 35-jährigen Geschichte setzten sich die Grünen und Unabhängigen unter anderem für einen autofreien Münsterplatz, Photovoltaikanlagen auf städtischen Dächern oder die Ausweitung von 30er-Zonen ein. Auch die Themen öffentlicher Nahverkehr und Fahrradwege waren ihnen immer wichtig.

Und genau daran soll sich mit der „Grünen Wandlung“, wie es Kessel nennt, nichts ändern. „Bei den Grünen gibt es kein Thema, wo man einheitlicher Meinung sein muss“, sagt Alexander Jürgens vom Kommunalpolitischen Arbeitskreis der Grünen. Auch deswegen habe es nicht viel Überzeugungskraft zu diesem Schritt innerhalb der G&U-Fraktion gebraucht. „Es ging nicht ganz ohne Murren, aber es ging schon“, sagt Kessel. Das war für alle in Ordnung. Vor ein oder zwei Wahlperioden wäre es viel schwieriger geworden.“

Das hänge natürlich auch mit der Akzeptanz der Grünen in der Öffentlichkeit zusammen. Dennoch betont Kessel, gerade mit Hinblick auf die beiden Unabhängigen Holger Heyer und Claudius Richter: „Wir brauchen auch die Unabhängigen. Die Mischung soll bleiben. Wir wollen keine Parteisoldaten.“

Letztlich habe man sich schon länger mit dem Gedanken befasst, der eigentlich nur Vorteile biete, so Kessel. „Eigentlich war schon vor vier Jahren klar, dass wir uns institutionalisieren müssen, um uns langfristig aufzustellen“, sagt er. Das werde beispielsweise im Wahlkampf zeigen, wo man auf sehr viel bereits geleistete Vorarbeit – Stichwort Design – zurückgreifen könne. Gerade Plakate, Flyer oder Ähnliches müssten nun nicht mehr in Eigenregie mit viel Aufwand hergestellt werden. Die Unterstützung des Wahlkreisbüros in Ravensburg, aber auch die Anlaufstelle in Stuttgart werde vieles vereinfachen. „Manne Lucha macht uns da Türen auf. Er leistet tolle Arbeit und das soll auch ein Zeichen für ihn sein“, sagt Kessel.

Zudem will er künftig den kurzen Draht nutzen, lokale Themen in die Landespolitik einzubringen. Ohnehin gehören für den Fraktionsvorsitzenden die Grünen auch einfach in eine Stadt wie Weingarten. Und natürlich sei der Moment für die Wandlung gerade auch recht gut. „Wir wollen auf den Zug aufspringen. Die Grünen stehen gerade gut da“, sagt Kessel und Jürgens fügt an: „Es wird Zeit, im Schussental den Schulterschluss zu üben und mit mehr Kraft und Power noch enger zusammenzuarbeiten.“