Fußgänger wird in Ravensburg angefahren

Mit schweren Verletzungen ist am Mittwoch gegen 5.15 Uhr ein 51 Jahre alter Fußgänger mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht worden, nachdem er von einem Fahrzeug erfasst worden war.

Der Mann überquerte laut Polizei die Niederbieger Straße an der Kreuzung mit der Waldseer Straße zu Fuß bei Grün. Ein bislang unbekannter Autofahrer kam aus Richtung Niederbiegen und überfuhr die für ihn rote Ampel, um nach rechts in die Waldseer Straße abzubiegen. Hierbei erfasste diese Person den 51-Jährigen mit der linken Fahrzeugseite. Nach der Kollision fuhr der Unfallverursacher zunächst weiter, hielt kurz auf Höhe des TÜV an und suchte dann das Weite.

Das Fahrzeug wird von dem 51-Jährigen als Kleinwagen in den Farben orange, rost oder rot, möglicherweise einem Toyota oder Mazda, beschrieben. Die Endziffern des Kennzeichens sollen mutmaßlich auf „301“ enden. Die Verkehrspolizei ermittelt wegen Unfallflucht und bittet unter der Telefonnummer 0751/8035333 um Hinweise zum Unfallverursacher.