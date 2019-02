Furioser Auswärtssieg des TV Weingarten

Mit einem Kantersieg in fremder Halle haben die Handballerinnen des TV Weingarten ein Ausrufezeichen gesetzt. Zudem war es für den TVW in der Landesliga der erste Sieg des Jahres. Jeweils die Tabellenspitze behauptet haben der HCL Vogt und der TSB Ravensburg.

Frauen-Landesliga: SG Bettringen – TV Weingarten 15:29 (6:12) – Natürlich sehr zufrieden ist der TV Weingarten vom Gastspiel bei der SG Bettringen zurückgekehrt. Nach der schmerzhaften, weil vermeidbaren Niederlage gegen die TSG Schnaitheim in der Woche zuvor reiste der TVW mit der Last im Gepäck nach Schwäbisch Gmünd, im Kellerduell unbedingt punkten zu müssen. In Amela Celahmetovic, Teresa Paul und Maike Hämmerle fehlten drei Stammspielerinnen, Priska Zimmermann war angeschlagen. Unterstützt wurde der TVW erneut von Johanna Jassniger aus der B-Jugend und Rebecca Hilebrand aus der zweiten Mannschaft – beide spielten eine wichtige Rolle.

Von der ersten Sekunde an war Weingarten hellwach. Die Abwehr stand sicher, die gewonnenen Bälle wurden über das Tempospiel meist in Tore umgewandelt. Bettringens Trainer nahm beim Stand von 0:5 eine Auszeit. Marlen Hägele gelangen danach zwei Anschlusstreffer, doch davon ließ sich der TVW nicht beirren. In der Abwehr arbeitete der TVW weiter gut, Nicole Spänle war ein starker Rückhalt im Tor. Nach 20 Minuten verlor der TVW kurzzeitig etwas die Linie im Angriff, zur Pause führten die Gäste aber dennoch klar mit 12:6.

In der zweiten Halbzeit war noch keine Minute gespielt, als Sarah Bauknecht und Stephanie Schneider die Führung auf acht Tore ausbauten. Der Gastgeber kam nun aber besser in die Gänge und verkürzte auf 12:16. Weingartens Trainer Daniel Kühn reagierte in einer Auszeit. Schon im Hinspiel hatte seine Mannschaft eine Fünf-Tore-Führung verspielt. Das sollte dieses Mal nicht passieren. Kühn brachte Rebecca Hilebrand, die mit zwei schnellen Toren das Spiel für den TVW wieder in die richtige Bahnen lenkte. Johanna Jassniger setzte mit ihrem dritten Treffer zum 29:15 den Schlusspunkt. „Es war eine starke und vor allem konstante Mannschaftsleistung, bei der wirklich jede einzelne Spielerin großen Anteil am Erfolg hatte“, sagte Kühn.

TVW: Spänle, Pfahl; Bauknecht (8/1), Koch (6), Schneider (4), Kübler, Jassniger (je 3), Müller, Hilebrand (je 2), Przesadna 81), Frankenhauser, Zimmermann.

Frauen-Bezirksklasse: HCL Vogt – TV Gerhausen II 28:18 (19:11) – Vogts Handballerinnen festigen mit einem klaren Sieg Platz eins und bleiben zu Hause ungeschlagen. Nach vier Minuten stand es zwar 3:0 für Gerhausen. Beim HCL fehlten Aggressivität und Leidenschaft. Doch eine Zeitstrafe gegen die Gäste brachte dann die Wende. Aus einem 3:5 machte Vogt in Überzahl ein 6:5. Jetzt war der Bann gebrochen und der HCL nahm Fahrt auf. Das 19:11 zur Pause war bereits eine Vorentscheidung. In Halbzeit zwei konnte Vogt munter durchwechseln.

HCL: Schek, Khater; Fricker (8), Heilmann (1), Pilz (3), Heymann (1), Braun, Edel (1), Buemann (2), Störk (5), Kugel (1), Merturi (6).

Frauen-Kreisliga: TSB Ravensburg – SG Argental II 28:23 (14:11) – Argentals Rückraumspielerinnen Stefanie Raaf und Tamara Gaschler bereiteten dem TSB zunächst größere Schwierigkeiten. Die Lady Rams ließen zu viele Bälle im Angriff liegen, Annika Duttle hielt Ravensburg mit ihren Toren aber im Spiel. Vor der Pause setzte sich der TSB auf drei Tore ab. Bis zur 36. Minute legte Ravensburg auf sechs Tore vor. Die SGA konnte den Abstand nicht mehr verringern und verlor das Gipfeltreffen. Die Lady Rams sind ihrem Ziel Aufstieg wieder ein Stück nähergekommen.

TSB: Szabo; Duttle (10/2), Rieger (5/1), Rodewald (4), Fimpel (3/1), Buchmann (3), Ott, Stieger, Hömberger (je 1), Schirmer, Snellgrove, Wurst.

Bezirksklasse: TS Dornbirn – TV Weingarten 25:26 (15:15) – Wieder einmal spannend machten es Weingartens Handballer in Dornbirn. Grundsätzlich hatte der TVW den Gegner über weite Strecken des Spiels im Griff. Einzig die Schwächephasen zwischen der 15. und 22. Minute und in der Schlussphase, als Dornbirn wiederholt mit sieben Feldspielern agierte, hielten den Gegner im Spiel. Nach einer Fünf-Tore-Führung spielte Weingarten gegen Ende etwas zu überhastet, brachte den Sieg aber über die Zeit.

TVW: Nuffer, Baur; Ewert (7), Franz (7/2), Schoch (6), Felcini (2), Zülke (2), Fonfara (1), Pfau (1), Wiedemann, Ströh, Gmünder.

Kreisliga A: MTG Wangen III – TG Bad Waldsee 32:21 (15:9) – Die Gastgeber hatten in der ersten Viertelstunde Mühe gegen Bad Waldsee. Die TG setzte Wangen unter Druck und hielt das Spiel ausgeglichen. Doch dann setzte sich die Erfahrung und Klasse von Wangen durch. Am Ende wurde es doch noch deutlich.

TG: Gapp, Kauer, Bohnert (2), Wolz, Schmid (1), Goletz (2), Ipek, Klingele (5/2), Janke (3), Nolte (6), Cless, Schröder (2).