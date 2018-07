Funkstille: Telekom baut Telefonzellen ab

Sie gehörten zum Stadtbild wie Brief- und Stromkästen, machten die große weite Welt ein wenig kleiner, wechselten eines Tages die Farbe von Gelb in Magenta/Grau und sind nun vom Aussterben bedroht: die Telefonzellen.

Alleine sechs Stück hat es nun im Stadtgebiet Weingarten erwischt, ein Kran hob sie aus den Angeln, Endstation Schrottplatz. Damit bleibt noch gerade ein Dutzend Häuschen in der großen Kreisstadt Weingarten, wobei knapp die Hälfte davon von zwei auf ein Billiggerät gestutzt werden. „Viele Geräte rentieren sich einfach nicht mehr“, sagt dazu eine Telekomsprecherin.

Handys statt Telefonhäuschen

Der Großteil der Menschen besitzt heute ein mobiles Telefon, das die unbeweglichen Zellen mit Münz- und Kartenfunktion unattraktiv macht. An manchen Fernsprechern würde daher nur noch für drei, vier oder fünf Euro im Monat telefoniert, damit könne das Unternehmen nicht einmal die Strom- und Wartungskosten decken. An zentralen Punkten werden die überdachten Anlagen aber noch häufig genutzt, in Weingarten dürfte dies etwa am Postplatz oder auch am Broner Platz der Fall sein. Die Zelle am BOB-Haltepunkt bleibt schon aus Sicherheitsgründen erhalten und jene an der Lazarettstraße wird sogar mit einer W-Lan-Funktion aufgerüstet.

Komplett auflösen darf die Telekom ihr Zellen-Netz ohnehin nicht, da das Telekommunikationsnetz einen Grundversorgungsauftrag vorschreibt, in Paragraf 78 heißt es, zu gewährleisten sei, „die flächendeckende Bereitstellung von öffentlichen Münz- oder Kartentelefonen an allgemeinen und jederzeit für jedermann zugänglichen Standorten entsprechend dem allgemeinen Bedarf“. Der Begriff „Bedarf“ ist allerdings Auslegungssache, weshalb der Ausdünnungsprozess noch nicht zu Ende sein dürfte.

Damit entwickelt sich ein zentrales Kulturobjekt zur Randerscheinung. Die ersten öffentlichen Fernsprechstellen entstanden 1881 in Berlin. Der Kunde kaufte sich auf dem Postamt ein 50-Pfennig-Billet, mit dem er fünf Minuten telefonieren konnmte. 1899 starteten erste Versuche mit Fernsprechanlagen mit Münzeinwurf, in den 1920er-Jahren stellte die Post erstmals Telefonhäuschen auf. Die sich schnell zu Knotenpunkten der Kommunikation entwickelten, versehen mit Schildern wie: „Nimm Rücksicht auf Wartende – fasse dich kurz“.

Merklich kürzer wurden die Schlangen, nachdem sich immer mehr Haushalte einen eigenen Anschluss leisten konnten. Mit dem Aufkommen der mobilen Telefone gehören Wartezeiten ganz zur Vergangenheit, viele Zellen sind vielmehr verwaist.

Das Ende dieser Epoche hat auch einen emotionalen Kern. Wer von den Älteren kann sich nicht an die meist muffige Luft in den Zellen erinnern, an das vergebliche Suchen nach einer Telefonnummer, weil ein Vorgänger ausgerechnet die entsprechende Seite aus dem Telefonbuch herausgerissen hat. Oder an das nervige Klopfen eines Wartenden an der Scheibe. Aber auch an die aufgeladenen Gespräche in der engen Kabine, das Streitgespräch mit dem Partner, Liebesschwüre und Trennungserklärungen, Mitteilungen über einen neuen Job oder den Rauswurf, Nachrichten über Leben und Tod; alles über einen klobigen Hörer am Ohr und eine krächzende Stimme am anderen Ende.

Die Handy-Generation hingegen erlebt diese großen und kleinen Dramen quasi im Vorübergehen.