Frust beim TSB und TVW

Dieses Wochenende ist für die Handballer des TSB Ravensburg und des TV Weingarten überhaupt nicht nach Plan gelaufen. Die Rams verloren in der Landesliga beim SC Vöhringen und rutschten auf einen Abstiegsplatz ab, der TV Weingarten unterlag in der Bezirksliga zu Hause der TSG Ehingen und muss ebenfalls noch um den Klassenerhalt bangen.

Landesliga: SC Vöhringen – TSB Ravensburg 32:24 (14:8) – Versteinerte Blicke, hängende Köpfe – so sah man die Spieler des TSB Ravensburg nach dem Spiel in Vöhringen auf dem Feld stehen. Die Mannschaft um Trainer Levente Farkas hatte sich viel vorgenommen, musste aber wieder einmal mit leeren Händen nach Ravensburg zurückreisen.

Die Rams kamen gut in die Partie und gingen durch Simon Schmiedel mit 1:0 in Führung. Vöhringen ließ sich jedoch nicht beeindrucken – es sah zu Beginn nach einer spannenden Partie aus. Den Rams gelangen immer wieder Tore durch gut gespielte Angriffe. In der 16. Minute stand es 6:6. Dann gab es im Ravensburger Spiel einen unerklärlichen Bruch. Hochkarätige Torchancen wurden vergeben, die Abwehr wies auf einmal zu große Lücken auf. Die erfahrenen Vöhringer nutzten dies gnadenlos aus und zogen mit einem 6:0-Lauf davon.

Vor allem die starken Ravensburger Torhüter Joachim Neff und Eric Sangry verhinderten, dass der TSB vor dem Pausenpfiff völlig unter die Räder kam. Mit 8:14 ging es in die Kabinen. Zu Beginn der zweiten Hälfte bewiesen die Rams Kampfgeist. Vor allem Lazar Farkas überzeugte durch starke Offensivaktionen. Die Gastgeber waren jedoch zu stark und fanden immer eine Antwort auf das Ravensburger Spiel. Vor allem das schnelle Offensivspiel der Gastgeber führte dazu, dass es Ravensburg nicht gelang, die Partie zu drehen. Gegen die starken Rückraumspieler der SC hatte die TSB-Abwehr zu häufig nichts entgegenzusetzen.

Letztendlich mussten die Rams eine verdiente 24:32-Niederlage einstecken. Nachdem der TSV Bartenbach gegen die HSG Friedrichshafen gewann, rutschten die Rams in der Landesliga auf einen Abstiegsplatz ab. Die Ravensburger haben jedoch den Klassenerhalt noch selbst in der Hand. Mit Siegen in den entscheidenden Spielen gegen Bartenbach, Friedrichshafen und Brenz können die Rams zeigen, dass sie in die Landesliga gehören. Das nächste Spiel bestreitet der TSB Ravensburg am Samstag, 7. April, in der Kuppelnauhalle gegen den TSV Bartenbach.

TSB: Neff, Sangry; Langlois (3), Naumann (2), Ober, Farkas (5), Reichle, Frank, Schmiedel (6), Müller, Geiß (3), Gohmann (1), Haefele (3), Hensel (1).

Bezirksliga: TV Weingarten – TSG Ehingen 24:29 (12:14) – Die Weingartener Handballer haben es verpasst, sich im Kampf um den Klassenerhalt deutlich Luft zu verschaffen. Gegen den Tabellenvierten TSG Ehingen zeigte der TVW am Samstagabend in der Großsporthalle kein gutes Spiel – die Niederlage hatte sich Weingarten selbst zuzuschreiben.

Zu Beginn hatten die Weingartener große Probleme mit der extrem offensiven Deckung der Ehinger. Holger Höhn brachte den TVW zwar mit 2:1 in Führung, doch dann lief Weingarten konstant einem Rückstand hinterher. Immer wieder verfehlten die TVW-Spieler das Tor trotz aussichtsreicher Wurfchancen, zudem hielt TSG-Torwart Daniel Geyer stark. Auf der Gegenseite fanden dagegen weder Thomas Nuffer noch Stephan Bulmer ihren Rhythmus im Tor des TVW. In Überzahl verkürzte Weingarten von 8:11 auf 10:11, zur Pause stand es nur 12:14.

Doch mit drei Toren in Folgen zog Ehingen nach dem Seitenwechsel schnell davon. Näher als auf drei Treffer kam der TVW nicht mehr heran – auch, weil die Hausherren drei Siebenmeter vergaben. Die TG Biberach II gewann überraschend gegen den HV RW Laupheim II und verkürzte den Abstand auf Weingarten auf zwei Punkte. Zudem hat die TG zwei Spiele weniger absolviert als Weingarten. Der TVW braucht in den verbleibenden zwei Spielen also noch dringend Punkte.

TVW: Nuffer, Bulmer; Höhn (9/1), Ströh (5/1), Stieger (3), Franz (3), Werner (2), Klingseisen (1), Ziegler (1), Lohrmann, Holzer, Zülke, Schoch.

Bezirksklasse: TSV Bad Saulgau II – HCL Vogt 27:19 (17:10) – Die Vogter Herren, die abermals mit dünner Spielerdecke antreten mussten, konnten das Ergebnis aus dem Hinspiel nicht wiederholen und mussten sich dem Meister der Bezirksklasse klar geschlagen geben. Mit vielen Verletzungen, einigen Krankheiten, Abwesenheiten aufgrund von Studium und Schule oder auch Familienfeiern reiste Vogt nicht sonderlich gut besetzt nach Bad Saulgau.

Dominik Schmucker im Tor erwischte einen guten Tag und hielt zu Beginn viele freie Würfe der Gastgeber. Doch auch die Vogter kamen im Angriff nicht gut zurecht – daher stand es nach 13 Minuten 7:3 für den TSV. Vogt blieb zunächst dran, gegen Ende der Halbzeit zog Bad Saulgau aber auf 17:10 davon. Beim Stand von 23:13 war der Vorsprung auf zehn Tore angewachsen und die Meisterschaft der Saulgauer in greifbarer Nähe. Die Vogter versuchten, ihr Bestes zu geben, wurden dem TSV aber nicht mehr gefährlich. Immerhin trugen sich alle HCL-Feldspieler in die Torschützenliste ein. Das nächste Spiel ist am 15. April.

HCL: Schmucker; Schmid (3/2), Merturi (3), Schäle (2), Geyer (3), Kernbach (2/1), Niederreiter (3), Buemann (2), Weber (1).