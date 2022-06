Weingarten Gestern und Heute #5: Aufregende 70er Jahre

Die Serie "Weingarten Gestern und Heute" zeigt bis zu 100 Jahre alte Fotos der wichtigsten Gebäude Weingartens, und vergleicht diese mit aktuellen Fotos. In den ersten Folgen stellte die Redaktion unter anderem das Rathaus und den Münsterplatz vor (Fotos siehe oben). In Folge #5 geht es um die Entwicklung des "Kauf-Parks" zum "Real-Markt". Viel Spaß.



Hätte es jemand erkannt? Das Bild aus den 70er-Jahren zeigt den Kaufpark Weingarten, der heute als Real Markt Weingarten bekannt ist und ab 1. Juli unter neuer Führung in „mein real“ umbenannt wird. Es ist der letzte Teil unserer Serie „Früher und heute in Weingarten“. Die 1970er-Jahre in Weingarten waren geprägt durch zahlreiche Umbrüche. Etwa den Abriss von Häusern und der Umgestaltung des Stadtbilds.

Uwe Lohmann, Stadtarchivar von Weingarten, erzählt: „Die Stadt wächst in dieser Zeit immer weiter, bereits 1973 wurde die Marke von 20 000 Einwohnern geknackt. Auch immer mehr Autos benötigen nun Raum und neue Straßen müssen konzipiert werden.“ Das wohl wichtigste Ereignis sei damals gewesen, dass es der Stadt in den Jahren 1973 bis 1975 gelang, ihre Eingemeindung in Ravensburg zu verhindern. Die große Mehrheit der Weingartener hatte sich dagegen ausgesprochen.

All das können Besucher ab dem 25. Juni im Stadtmuseum Schlössle in Weingarten in der neuen Sonderausstellung „Weingarten in den 1970er-Jahren“ sehen. Rund 100 schwarz-weiß Fotos des Fotografen Hintermeyr laden den Betrachter ein, sich in die Motive zu vertiefen. Daneben vermitteln ausgewählte Alltagsgegenstände aus den 70er-Jahren Unterhaltsames und Informatives zu diesem Jahrzehnt, so Lohmann. Die Ausstellung geht bis zum 30. Oktober, geöffnet ist das Museum von Mittwoch bis Sonntag, jeweils von 14 bis 17 Uhr.