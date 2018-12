Fromme Schätze vor dem Vergessen gerettet

„Wir wollen uns mal die Krippen anschauen!“ Erwartungsvoll tritt ein Rentnerpaar durch die auffallend schöne Holztür. „O du fröhliche“ heißt die 14. Sonderausstellung des Weingartener Museums für Klosterkultur. Brauchtumsexperte und Museumsleiter Jürgen Hohl zeigt darin eine Sammlung von rund 20 historisch wertvollen Darstellungen der Geschichte um die Geburt Jesu.

Das ganze Gebäude atmet Geschichte und Kultur

Vor dem mit bemalten Girlanden umrahmten Eingang braust der Verkehr. Drinnen entrichten die Besucher das kleine Eintrittsgeld, das Museumsleiter Jürgen Hohl mit einem Scherz auf den Lippen entgegennimmt. Das ganze Gebäude atmet Geschichte und Kultur. Im ersten Stock nimmt eine von Jürgen Hohl vor 40 Jahren nach historischen Vorbildern gefertigte Jahreskrippe in zehn Szenen den halben Raum ein. „Alle Figuren sind nach Molpertshausener Art oberschwäbisch angezogen“, betont der Sachverständige für Trachten. Viele der in Vitrinen ausgestellten Krippen sind als Repliken gekennzeichnet, alle sind kunsthandwerkliche Kostbarkeiten, die man als Glaubens- und Zeitzeugnisse verstehen darf.

„Wir sind schon gespannt“, sagt Anita Deufel, die vor Jahren in einer ausgebauten Scheune in Böbingen an der Rems selber eine Ganzjahreskrippe mit 2000 Figuren betreute. Ihr Ehemann Manfred nickt zustimmend. Im zweiten Raum verdienen zwei Krippen-Repliken mit sogenannten „Baachenen Figuren“, die gebacken, also gebrannt sind, erhöhte Aufmerksamkeit. Der Museumsleiter steuert zu jeder Krippe Wissen und Geschichten bei. Im Jahr der Seligsprechung der Guten Beth 1767 hätten die Ordensschwestern von Reute den Schreiner Franz-Josef Sohn gebeten, Devotionalien herzustellen. Das löste in einem kreativen Schub eine Produktion von Krippenfiguren aus, mit der Franz-Josef Sohn ganz Oberschwaben versorgt hat. Die ausgestellte Krippe weist auf ein Original aus dem Jahr 1780 hin. Sie lässt bis in die Hirten, Schafe und Engel eine bäuerliche Welt erkennen und weist im Hintergrund mit Palmen, Hütten und Palästen auf das im Nahen Osten verortete biblische Geschehen. Im Jahr 1830 fertigte sein Nachkomme Anton Sohn eine Krippe, die mit Figuren in tänzerischer, selbstbewusster Haltung den veränderten Zeitgeist widerspiegeln.

Die Kleider der Jungfrau Maria sind aus Brokat

„Niemals war die Muttergottes so prunkvoll angezogen“, ruft Anita Deufel mehrmals aus. Da ist zum Beispiel die mit Edelsteinen verzierte Rokoko-Krippe von 1750 oder das schönste und teuerste Stück der Sammlung, wie Jürgen Hohl versichert, eine Heilige Familie aus Neapel um 1780. Die Kleider der Jungfrau Maria sind aus hochwertigem Brokat. „Das ist Verehrung“, weiß Jürgen Hohl. „Das ist Barock“, stellt Manfred Deufel fest. Man sehe, wie die Leute damals angezogen waren. „Ich will es möglichst authentisch“, erklärt Anita Deufel. Zuhause habe sie jetzt noch an die 25 Krippen. „Viele afrikanische und ganz kleine darunter“, ergänzt ihr Mann. „Mit Zahnstochern haben Nachbarn mir Kleidung für die Figürchen gestrickt“, erinnert sie sich. Der Pfarrer habe sie dazu angehalten, sich an der Heiligen Schrift zu orientieren. „Die Bibel kann ich jetzt fast auswendig“, stellt die Krippenliebhaberin fest.

Originale sind die holzgeschnitzte Münchner Krippe von 1870 und eine Kastenkrippe aus dem Jahr 1815. Jürgen Hohl hat an der ihm ohne Figuren verkauften Kastenkrippe nicht nur die Burg Liechtenstein im Hintergrund, sondern durch Zufall auch die fehlenden Figuren entdeckt. Sie waren in einem seitlich angebrachten Fach verborgen. Die Münchner Krippe sei für einen Bub Namens Georg restauriert worden, der als 18-Jähriger tödlich verunglückte, erzählt er. Vom Dunkel auf dem Dachboden der Großeltern holte Beatrix Bischoff, Braunschweig, die kostbare Krippe nach langer Zeit hervor und vermachte sie dem Museum als Ehrengabe. Weitere Exponate der Sonderausstellung haben die Weingartner Seifen-Hummler, Christel Leroux und ein Bürger gestiftet, der nicht genannt werden will.

Er habe großes Glück mit Sponsoren, berichtet Museumsleiter Hohl. Die achtteilige Krippe mit Oberammergauer Figuren von 1820 hat Otti Hörschg gestiftet. Das Werk stellt die biblische Geschichte dar, angefangen mit einer Jesaias-Szene, über Verkündigung, Geburt Jesu, Anbetung der Heiligen drei Könige, Kindermord, zwei Tempel-Szenen mit Jesus bis zur Hochzeit von Kanaan. Mit einem Pietisten verheiratet, habe die Frau die Schätze zuhause nie ausstellen dürfen. Manfred Deufel äußert sich voller Bewunderung über die handgeschnitzten Arbeiten. Museumsleiter Hohl erzählt: Der Abt vom nahen Kloster Ettal habe den Bauern von Oberammergau das Schnitzen beigebracht, damit sie einige vom Holzwurm angegriffene Andachtsobjekte ausbessern könnten. Historische Quellen aus dem 16. Jahrhundert erzählen laut Wikipedia von mehreren Einwohnern Oberammergaus, die mit ihrer Schnitzkunst handelten. Durch den Klosterabt erhielten die Schnitzhandwerker 1563 eine eigene Handwerksordnung. „Hätte es den Holzwurm nicht gegeben, hätten wir die Oberammergauer Schnitzkunst heute nicht“, bedenkt Anita Deufel. „Sie haben einen tiefen Glauben!“ staunt Jürgen Hohl. „Das war nicht immer so!“, sagt die Krippenfreundin. Die beiden tauschen persönliche Heilsgeschichten aus, und die lebenserfahrene Frau fügt noch ein Gebet hinzu.