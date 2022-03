Frischer Wind am Ausbildungsseminar der Lehrkräfte

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Dezember 2021 war es endlich so weit: In Nachbarschaft zur Barockkirche, am Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte in Weingarten (Berufliche Schulen und Gymnasien), war nach langer Vakanz die Führungsmannschaft endlich wieder komplett: Jan Wischmann, zuvor stellvertretender Schulleiter an der Humpis-Schule in Ravensburg, übernahm das Ruder des aus einer beruflichen und einer gymnasialen Abteilung bestehenden Seminars, unterstützt von seinen beiden Stellvertretern Thomas Rädle und Axel Goy, der zugleich die Leitung der gymnasialen Abteilung übernahm.

Jan Wischmann hat zusammen mit seinem Team große Pläne für sein Seminar, das sich über ein Einzugsgebiet von Überlingen im Süden bis Langenau im Norden, von Isny im Osten bis Balingen im Westen erstreckt und das aktuell etwa 400 Referendarinnen und Referendare in beiden Abteilungen ausbildet, die von 130 Kolleginnen und Kollegen in der zweiten Phase der Lehrerbildung betreut werden: „Wir wollen als didaktisches Innovationszentrum im Herzen Oberschwabens wahrgenommen werden und so zur Stärkung des ländlichen Raums mit hochqualifizierten und motivierten Bildungsfachkräften beitragen“, skizziert er die Vision für die Zukunft.

Mit großem Engagement und gestalterischem Willen werden seitdem verschiedene Projekte vorangetrieben: Im Zuge einer Internationalisierungsstrategie wurde ein erstes Erasmus-Projekt in Dublin initiiert. Zudem wird gerade ein „Creativity-Space“ mit modernster Technik und Lehr-/ Lernelementen eingerichtet, in dem die zukünftigen Lehrkräfte das didaktische Potential ausprobieren und die Erfahrungen in den Unterricht in die Schulen übertragen können. Mit einem Nachhaltigkeitskonzept soll das Seminar zukunftsfähig gemacht und so ein erkennbarer Beitrag zu einem zentralen ökonomischen und ökologischen Thema der nächsten Jahre geleistet werden. Begleitet und unterstützt wird dieser Prozess durch das ZSL, dem landesweiten Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung. „Es macht wahnsinnig Spaß, zusammen mit unseren hochmotivierten Kollegium und deren vielen verschiedenen Kompetenzen eine qualitativ hochwertige Ausbildung im Zentrum Oberschwabens zu gewährleisten“, so Jan Wischmann. Nicht zuletzt steht im nächsten Jahr mit dem 50-jährigen Jubiläum ein Großereignis ins Haus, zu dem sich das Seminar inhaltlich rundum modernisiert präsentieren möchte.