Frieden, Hoffnung, Liebe, Licht

Über 400 Besucher kamen am dritten Adventssonntag in die fast vollbesetzte Kirche St. Maria in Weingarten, um den Popchor FUNtastik zu erleben. „You light up my life – Songs of Peace, Love and Hope“, lautete der Titel des Adventskonzerts. Hoffnung auf bessere Zeiten, das war lange das Einzige, was dem Chor, der von Gabi Fink geleitet wird, während der Pandemie übrig blieb. Erst waren überhaupt keine Proben möglich, dann nur mit Einschränkungen. Schließlich verloren die FUNtastiker:innen auch noch wegen einer langwierigen Baustelle ihr Probelokal. Glücklicherweise währte die Herbergssuche nicht allzu lang. Die inzwischen über 40 Sänger und Sängerinnen konnten erst in der Kirche Heilig Geist, dann im Gemeindehaus von St. Maria Unterschlupf finden. So war es nur folgerichtig, dass das Adventskonzert jetzt in St. Maria stattfand.

Der Chor dankte der Gemeinde zu Beginn für die gewährte Gastfreundschaft und Unterstützung. Gabi Fink hatte für diesen Abend ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das in die vier Abschnitte Frieden, Hoffnung, Liebe und Licht gegliedert war. Geboten wurden Pop-Klassiker wie „Sound of Silence“, „Heal the World“ oder „You Raise Me Up“. Aber auch internationale Weihnachtshits wie der Gospel „Mary Did You Know“, „Christmas Lullaby“ von John Rutter oder des schwedische „Jul, jul, strolande jul“. Die Stimmen der Sänger:innen fanden zu einem harmonischen Ganzen zusammen, ihr Gesang wirkte rhythmisch ausgereift und die Freude am Singen war allen Akteuren direkt anzusehen. Carolin Schlegel begleitete den Chor gefühlvoll am Klavier, während Johannes Schwab am Schlagzeug für den richtigen Rhythmus sorgte. Kurze besinnliche Texte, verfasst beziehungsweise bearbeitet von Tobias Gerstung, gaben dem Abend Struktur und stimmten die Besucher auf die kommende Weihnachtszeit ein. Das alles machte das Konzert zu einem äußerst gelungenen Gesamtpaket. Beim anschließenden Glühweinempfang sah man viele zufriedene, glückliche und freudige Gesichter. Ein Konzerterlebnis, das Lust auf mehr macht!