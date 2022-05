Freundeskreis organisiert Mantua-Fahrt im Juni

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Freundeskreis Mantua-Weingarten bietet vom 22. bis 25. Juni eine Reise nach Mantua an. Es sind noch Doppelzimmer frei, auch für Nichtmitglieder.

Nach langer coronabedingter Pause organisiert der Freundeskreis nun wieder die Reise in Weingartens oberitalienische Partnerstadt. Die Gonzagastadt mit ihrer Fülle an Kunst, Kultur, südlichem Flair, mit mediterraner Küche und herzlichen Menschen. Die Fahrt dauert vier Tage, auf dem Programm stehen neben der Erkundung von Mantua auch Como, Verona und Castiglione delle Stiviere. Durch die langjährigen Kontakte des Freundeskreises wird es einen musikalischen Empfang an einem der ältesten Orte in Mantua geben und auch eine kleine Theateraufführung zur gemeinsamen Geschichte der beiden Städte ist geplant. Der Reisepreis im Doppelzimmer beträgt 350 Euro. Im Preis inbegriffen sind die Fahrt im komfortablen Bus, drei Übernachtungen mit Frühstücksbuffet im Hotel Italia, zwei Abendessen, Besichtigungs- und Eintrittsgelder. Anmeldung über das Busunternehmen Ehrmann, Telefon: 07564/3110, E-Mail: info@ehrmann-reisen.de. Infos bei Margret Welsch, E-Mail: margret.welsch@gmail.com.