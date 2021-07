Freundeskreis Brest droht Auflösung des Vereins wegen Überalterung

Der Freundeskreis Brest lädt am Donnerstag, 29. Juli, um 19 Uhr im Gasthof Rössle, in Weingarten ein. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Diskussion über die Zukunft des Vereins und die Wahlen des gesamten Vorstands.

In der Einladung heißt es, es ist dem Freundeskreis Brest in den vergangenen 15 Jahren kaum gelungen, junge Menschen und solche im mittleren Alter als Mitglieder oder wenigstens (über einen längeren Zeitraum) als Mitarbeiter zu gewinnen. Die Folge: Der Verein ist überaltert. Von den etwa 25 Mitgliedern seien jeweils etwa zehn zu den Treffen gekommen und die meisten von ihnen seien um die 70 Jahre alt, zwei sogar weit über 80. Die Besetzung aller in der Satzung aufgeführten Vorstandsämter gelinge schon länger nicht mehr.

Die Jahresversammlung soll nun einen neuen Vorstand mit dem Ziel wählen, in den etwa zwei Jahren bis zu den nächsten Vorstandswahlen die dringend nötige Verjüngung der Mitgliedschaft zu erreichen. Misslingt dies, stünde 2023 die Auflösung des Vereins zur Diskussion.

Sollte am 29. Juli kein neuer Vorstand gewählt werden können, müsste im Herbst in einer weiteren Versammlung über die Auflösung des Vereins abgestimmt werden.