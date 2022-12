Freude am Lesen und Vorlesen fördern

Lesen und Vorlesen bereiten nicht nur Freude, sie beflügeln auch die Fantasie und sind Schlüsselkompetenzen für eine erfolgreiche Bildungsbiografie. An der Pädagogischen Hochschule Weingarten (PH) wurde jetzt das neue Praxis-Handbuch Lese.Reise vorgestellt. Es wurde vom Förderverein Leseförderung durch Vorlesen e. V. unter der Leitung des früheren PH-Professors Jürgen Belgrad herausgegeben – als Sonderausgabe von „Lehren & Lernen“, der Zeitschrift für Schule und Innovation aus Baden-Württemberg. Der Sparkassenverband Baden-Württemberg unterstützte das Projekt mit 15.000 Euro. Dadurch bestehe die Möglichkeit, ein kostenloses Exemplar nicht nur an die Schulen im Landkreis Ravensburg, sondern an alle Schulen in Baden-Württemberg zu verteilen, freute sich PH-Rektorin Karin Schweizer. Die in dem Handbuch dargestellten Konzepte seien in der Praxis erprobt.