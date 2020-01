Freude über Erweiterungsbau

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Weingarten haben auf ihrer Hauptversammlung auf das vergangenen Jahr zurück geblickt und den Führungsstab wieder beziehungsweise neu gewählt. Das geht aus einer Pressemitteilung der Feuerwehr hervor.

Mit insgesamt 272 Einsätzen sei das Jahr 2019 für die Freiwillige Feuerwehr Weingarten von den verschiedensten Einsätzen geprägt gewesen, berichtete Kommandant Horst Romer, bevor er das Jahr mit einem Video in Erinnerung rief. Von verschiedensten Einsätzen und Übungen über Feuerwehrfeiern wie zum Beispiel eine Feuerwehrhochzeit und das Jubiläum der Jugendfeuerwehr wurden sehenswerte und schöne Bilder gezeigt.

Romer dankte im Namen der Führung der kompletten Einsatzabteilung für das Engagement in der Wehr. Ausbildungen, Sicherheitswachen, Einsätze und viele weitere Dienste mussten abgearbeitet werden.

Es folgte ein Rückblick über Beschaffungen des vergangenen Jahres in dem zum Beispiel der Gerätewagen Atemschutz, eine zweite Einsatzuniform, ein neues Löschmittel und weitere Anschaffungen hervorgehoben wurden. Mit positiven Nachrichten konnte das Jahr 2019 abgeschlossen werden. So hat der Gemeinderat den Beschluss des Erweiterungsbaus und dessen Mehrkosten zugestimmt. Der Abriss des früheren Eggstein-Gebäudes soll Mitte 2020 efolgen und die Bauarbeiten dann im dritten Quartal beginnen, wurde auf der Hauptversammlung berichtet.

Die aktuelle Ausbildungsübersicht stellte der stellvertretende Kommandant Michael Badent vor. Er konnte eine Teilnahmequote von mehr als 70 Prozent bei 33 abgehaltenen Übungen vermelden. Insgesamt seien rund 4000 Übungsstunden abgehalten worden, so Badent. Die Atemschutzübungsanlage wurde viel in Anspruch genommen, so konnten neun Atemschutz-Lehrgänge sowie 110 Belastungsübungen für die Wehren aus dem Landkreis Ravensburg durchgeführt werden.

Bürgermeister Alexander Geiger, als Vertreter der Stadt zu Gast, dankte für das große ehrenamtliche Engagement. Norbert Fesseler, stellvertretender Kreisbrandmeister, zeigte sich von der Schlagkräftigkeit und Leistungsfähigkeit der Weingartener Wehr beeindruckt. Mit 80 Feuerwehrangehörigen solche Einsatzzahlen und Dienste abzuleisten sei im Landkreis einzigartig.