Freie Wähler: Günter Ruchti aus Weingarten gehört Parteivorstand an

Per Online-Veranstaltung ist am 17. April die Landesmitgliederversammlung der Partei der Freien Wähler Baden-Württemberg abgehalten worden. Neben Anträgen sowie der ausführlichen Besprechung der Landtagswahl standen die turnusmäßigen Vorstandswahlen an. Laut Pressemitteilung wurde hierbei Günter Ruchti aus Weingarten in den geschäftsführenden Vorstand der Partei gewählt.

In der nahezu neunstündigen Veranstaltung seien mittels modernster digitaler Techniken erstmals Abstimmungen online schnell und sicher durchgeführt worden. Die anschließende Briefwahl habe die Wahlergebnisse rechtssicher bestätigt. Als Landesschriftführer und damit als Mitglied des Landesvorstandes der Partei will Ruchti die Richtung und Organisation der stark wachsenden bürgerlichen Partei aktiv begleiten. „Die anstehende Bundestagswahl wird erneut alle Kräfte der Partei fordern. Positiv gestimmt und mit viel Elan werden die Freien Wähler auch diese zweite Wahl innerhalb von sechs Monaten stemmen“, erklärt der Weingartener.