Freie Wähler nominieren ihre Kandidaten

Die Freie Wählervereinigung Weingarten hat ihre Kandidaten für die anstehenden Kommunalwahlen im Mai nominiert. Laut Pressemitteilung seien mehr als 30 Prozent der Kandidaten weiblich, der Altersdurchschnitt liegt bei 50 Jahren.

„Die Freie Wählervereinigung stellen von allen Parteien und Gruppierungen die meisten Gemeinderäte in Baden-Württemberg. Dies wollen die Weingartner Aktiven auch in der neu zu wählenden Bürgervertretung erreichen“, teilen die Freien Wähler weiter mit. Es sei ohne Probleme möglich gewesen, qualifizierte Kandidaten für eine Bewerbung zu begeistern und eine Kandidatenliste aus einem repräsentativen Querschnitt engagierter Bürger zu präsentieren. „Neben bewährten Gemeinderäten stellen sich viele neue und in Weingarten engagierte Bürger zur Wahl“, heißt es im Pressetext. Das Wahlziel sei: „Frischer Wind für den Gemeinderat“. In den nächsten Wochen werden die Freien Wähler nach eigenen Angaben mit ihrem „Wahl-Werbe-Käfer“ in der Stadt präsent sein.

Die Kandidaten:

Wiest, Horst (60 Jahre, Raumausstattermeister, Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat); Alkan, Baki (55 Jahre alt, Unternehmer); Bernhardt, Stefan (51, Zimmermeister, amtierender Gemeinderat); Betz, Heike (52, selbstständige Kauffrau, amtierende Gemeinderätin); Birnbaum, Barbara (54, Dipl.-Pflegepädagogin); Bürkle, Hubert (59, Gärtnermeister i.R.); Deuringer, Rainer (44, Betriebswirt, Vorstand FWW); Graf, Wilhelm (61, Landwirt, amtierender Gemeinderat); Grathwohl, Thomas (53, Schreiner); Habisreutinger, Maximilian (44, Geschäftsführer); Happe, Franz-Michael (61, Controller); Harth, Zerrin (43, Prof. Dr.-ing., Hochschule Ravensburg-Weingarten); Höhn, Annette (55, Elektroinstallateurin); Horn, Carlo (62, freier Berater für Tourismus & Marketing); Junginger, Bernd (76, Technischer Zeichner i.R., amtierender Gemeinderat); Kohl, Sandra (34, medizinische Fachangestellte); Lammers, Anja (50, Architektin, 2. Vorsitzende der FWW); Metzen, Felix (26, Zerspanungsmechaniker); Oswald, Martin (59, Prof. Dr., PH Weingarten); Roth, David (43, Rechtsanwalt); Ruchti, Günter (52, Geschäftsführer, 1. Vorsitzender FWW); Sauter, Heidrun (56, Gross- und Aussenhandelskauffrau); Stärk, Daniela (31, Sekretärin); Stivala, Gaetano (53, Gastronom); Thurner, Marvin (20, in Ausbildung zum technischen Produktdesigner); Walser, Heike (46, Kinderpflegerin); Hausmann, Ralf (57, Vertriebsmitarbeiter, Ersatzkandidat) (sz)