Freie Fahrradboxen am BOB-Bahnhof

Die Stadtverwaltung Weingarten bietet die Möglichkeit der Unterstellung von Fahrrädern in den hierfür vorgesehenen Fahrradboxen am BOB Bahnhof in Weingarten an. Derzeit seien freie Kapazitäten vorhanden, heißt es in der Pressemitteilung. Der Mietzins betrage fünf Euro pro Monat. Wer Interesse an einer dieser Fahrradboxen hat, kann sich bei Alexandra Sailer unter der Telefonnummer 0751/405234 oder per E-Mail an grundstuecksangelegenheiten@weingarten-online.de melden.