Freibad Nessenreben schließt am Wochenende – Weniger Besucher als in den Vorjahren

Da die Wetterprognosen für die kommende Woche eher durchwachsenes Wetter vorhersagen, beendet das Freibad in Nessenreben am Sonntag, 8. September, offiziell die Badesaison. Das teilt die Stadt Weingarten in einer Pressemitteilung mit. Da bis Sonntag nur noch wenige weitere Besucher hinzukommen werden, liegen die Besucherzahlen im Sommer 2019 deutlich unter den Vorjahren. Rund 85 000 Gäste kamen in diesem Jahr nach Nessenreben. Zum Vergleich: In 2018 waren es mehr als 100 000 Besucher, in 2017 waren es knapp 94 000, in 2016 90 500 und in 2015 115 000 Badegäste.

Dennoch sei das Bäderteam zufrieden, heißt es in der Pressemitteilung. Die Nutzer von Mietschränken werden gebeten, die Schränke rechtzeitig leer zu räumen. Auch vermisste Fundsachen können noch bis Sonntag, 8. September, im Freibad abgeholt werden. Allerdings wird wegen eines internationalen Wasserball-Turniers am kommenden Wochenende das Schwimmerbecken für die Besucher gesperrt sein. Nichtschwimmer-, Sprung- und Kinderplanschbecken stehen uneingeschränkt zur Verfügung.

Gleichzeitig starten ab Montag, 9. September, das Hallenbad und die Saunalandschaft wieder in die neue Saison. Jedoch konnten nicht alle Revisionsarbeiten vollständig abgeschlossen werden. Bis Ende September laufen noch die Sanierungsarbeiten am Dach des Umkleidetraktes und es kann kurzzeitig zu Beeinträchtigungen durch Baulärm kommen. Das Team der städtischen Bäder bittet hierfür um Verständnis.