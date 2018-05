Freibad Nessenreben öffnet am Freitag

Stefan Bohner ist enttäuscht und verärgert. Eigentlich wollte er mit seinen beiden Kindern die Pfingstferien zu einem ausgiebigen Besuch des Freibads Nessenreben in Weingarten nutzen. Doch kurz vor der geplanten Eröffnung am vergangenen Samstag kam die Nachricht: Das Freibad bleibt vorerst geschlossen.

Die Begründung der Stadt, das Wetter sei zu schlecht, will der Familienvater so nicht akzeptieren. „Obwohl es schon seit Anfang Mai einige schöne Badetage gegeben hat, hat in Weingarten das Bad noch zu“, sagt er. „In der Pressemitteilung der Stadt Weingarten war etwas über ,ungemütliche Temperaturen’ zu lesen, diese sind spätestens seit Pfingstmontag jedoch wieder überwunden. Besonders ärgerlich für ihn: „Wir haben uns extra die teure Familienkarte gekauft. Wir sind Vielschwimmer.“

Auf Druck der Öffentlichkeit und nach SZ-Berichten hatte die Stadtverwaltung eine Saisonkarte für Familien und Ermäßigte im Frühjahr wieder eingeführt. Mit 190 Euro ist die Karte zwar deutlich teurer als in anderen Bädern der Region - im Durchschnitt bezahlt man dort 100 Euro.

Doch der Preis ist für Bohner nicht der Aufreger, schließlich wohnt die Familie in der Nähe des Freibads und begrüßt grundsätzlich das neue Angebot. Zudem hat er sich für die Einführung der Familienkarte starkgemacht, hat an alle Gemeinderäte Briefe geschrieben und die Sitzungen des Gemeinderats verfolgt. Das schlechte Wetter als Argument für die verschobene Saisoneröffnung hat Weingarten exklusiv, denn blickt man sich im Umkreis genauer um, haben alle Freibäder bereits geöffnet, manche sogar schon seit zwei Wochen - bis auf Nessenreben eben, das zudem über beheizte Becken verfügt.

Bohner sagt, dass damit der Saisonkartenkauf für die Einheimischen unattraktiv werden könnte. Die Saisonkarte befindet sich noch in der Testphase.

Schlechtes Wetter und Personalmangel

Wie die Stadt auf Nachfrage nun erklärt, steht der Eröffnungstermin jetzt fest. Am kommenden Freitag, 25. Mai, geht die Badesaison in Nessenreben los. „Der Grund für die Verzögerung bei der Eröffnung war tatsächlich das schlechte Wetter“, erklärt Werksleiter Alexander Geiger. Die Stadt habe sich entscheiden müssen, ob sie das Freibad eröffne oder das Hallenbad länger geöffnet lasse. Man entschied sich für das Hallenbad.

„Aufgrund der schlechten Wetterprognosen für das Pfingstwochenende wollten wir dem Badbesucher eine verlässliche Möglichkeit bieten, zum Baden zu gehen“, sagt Geiger. „Das Hallenbad und das Freibad können aufgrund personeller Kapazitäten nicht parallel betrieben werden. So verschob sich der Eröffnungstermin des Freibades nun auf kommenden Freitag. Am vergangenen Wochenende kamen knapp 900 Badegäste dem Angebot nach und besuchten das Hallenbad.“

Die Saisonkarte für Familien gelte bis dahin auch für das Hallenbad, heißt es in der Presseerklärung weiter. Doch von dieser Möglichkeit wusste gestern nur die Dame an der Kasse, wie Bohner berichtet.