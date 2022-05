Frauen-Verbandsliga: TV Weingarten vor Doppelspieltag

Für die Verbandsliga-Handballerinnen des TV Weingarten stehen am Wochenende zwei Spiele auf dem Programm. Am Freitag erwarten die Weingartenerinnen den Sechsten HSG Ebersbach/Bünzwangen in der heimischen Großsporthalle, ehe sie am Sonntag ab 14.50 Uhr beim Tabellenvierten HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf gastieren.

Es geht um wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Mit einem Sieg würde der TVW an der HSG Ermstal, die ihre Saison mit 13:27 Punkten bereits beendet hat, vorbeiziehen und somit auf den sicheren achten Platz klettern. Das ist das Ziel für dieses Wochenende und die Personallage ist optimal: Weingarten kann laut eigener Mitteilung auf alle Spielerinnen zurückgreifen.