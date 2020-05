Frau zieht Kind am Ohr

Eine Frau ist am Mittwoch um 09.30 Uhr in der Kolpingstraße in Weingarten mit einem 9-jährigen Mädchen aneinander geraten.

Aufgrund des anhaltenden Regens hatte sich das Mädchen laut einem Bericht der Polizei unter einem Vordach untergestellt. Eine in dem Haus wohnende Frau wurde darauf aufmerksam und beschuldigte das Kind, immer wieder Klingelstreiche bei ihr zu spielen. Dabei zog sie das Mädchen am Ohr. Die Mutter des Kindes suchte später das Gespräch mit der Frau, was jedoch im Streit endete. Gegen die Frau wurde Anzeige erstattet.