Frau wird bei Verkehrsunfall in Weingarten leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat eine Beteiligte eines Verkehrsunfalls erlitten, der sich am Montag gegen 8 Uhr auf der Niederbieger Straße in Weingarten ereignete.

Die Fahrerin eines Peugeot wollte nch Polizeiangaben von der Daimlerstraße in die Niederbiegerstraße nach links abbiegen und hat dabei die Vorfahrt einer 39-jährigen Skoda-Fahrerin missachtet, die die Kreuzung von der Lägelerstraße her kommend überqueren wollte.

Die Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Hierbei wurde die Skoda-Fahrerin leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrerin des Peugeot machte keine Verletzungen geltend, hießt es in Polizeibericht, wurde aber dennoch zur Abklärung in ein Krankenhaus verbracht.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro. Beide waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.