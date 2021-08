Leichte Verletzungen hat am Donnerstag die Beifahrerin in einem Ford erlitten, dessen Lenkerin in der Kuenstraße in Weingarten einen Unfall verursacht hat.

Die 24 Jahre alte Fahrerin des Ford stieß laut Polizei gegen 14 Uhr beim Einfahren vom Parkplatz auf die Straße gegen einen Seat. Insgesamt entstand an den Pkw ein Schaden von etwa 7000 Euro.