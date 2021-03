Frau verliert Zähne nach Sturz

Zwei Frauen im Alter von 21 und 56 Jahren sind am Donnerstag kurz nach Mitternacht in einem Auto in der Weingartener Johann-Schnitzer-Straße in Streit geraten.

Die Jüngere stieg laut Polizei im Eifer des Gefechts aus, woraufhin die Auseinandersetzung durch das halb geöffnete Fenster weiterging. Die 56-Jährige kündigte an, nun weiterzufahren, und setzte den Pkw langsam in Bewegung. Die 21-Jährige hielt sich zunächst am Fahrzeug fest und rannte nebenher, stolperte dann jedoch und fiel zu Boden. Beim Aufprall zog sie sich Verletzungen im Gesicht und mehrere ausgeschlagene Zähne zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Eine alarmierte Polizeistreife versuchte den Vorfall anhand von Zeugenaussagen zu rekonstruieren. Die Ermittlungen in der Sache sind noch nicht abgeschlossen.