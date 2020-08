Frau verletzt sich bei Vorfahrtsunfall

Der 28 Jahre alte Fahrer eines Volkswagens hat am Mittwochmorgen beim Linksabbiegen von der Dominikus-Zimmermann-Straße in die Franz-Beer-Straße in Weingarten einen aus der Stadtmitte kommenden Mazda übersehen. Bei der Kollision wurde laut Polizei dessen 50-jährige Fahrerin leicht verletzt. Zur weiteren Untersuchung ihrer Blessuren brachte sie der Rettungsdienst ins Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 17 000 Euro. Der Mazda musste abgeschleppt werden.