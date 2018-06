Frau stürzt im Linienbus und verletzt sich schwer.

Mit lebensbedrohlichen Kopfverletzungen musste am Mittwochmittag gegen 13.15 Uhr eine 86-jährige Frau nach einem Sturz in einem Linienbus in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Wie die Polizei mitteilt, hielt der Busfahrer an der Haltestelle am Charlottenplatz in der Abt-Hyller-Straße an und dürfte beim Anfahren einen bereits vorbeifahrenden Audi übersehen haben. Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern, habe der Busfahrer stark abgebremst, konnte jedoch nicht mehr verhindern, dass der Audi mit der rechten Frontseite in das linke Heck des Linienbusses prallte. Durch das starke Abbremsen sei die im Bus stehende Seniorin auf den Fahrzeugboden gestürzt.

Sie hatte sich an einer Haltestange festgehalten. Bei ihrem Sturz zog sich die 86-Jährige schweren Kopfverletzungen zu und musste nach einer notärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus verbracht werden. Auch der Busfahrer wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant versorgt. Laut Polizeibericht entstand an den beiden Fahrzeugen jeweils ein Schaden von rund 2000 Euro.

Der Unfallhergang sei von den beiden beteiligten Fahrzeugführern unterschiedlich geschildert worden. Zur Klärung des Sachverhalts werden deshalb Zeugen gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Kißlegg unter Telefon 07563 / 90990 zu melden.