Frau im Haushalt, Mann im Job - Wie Corona die Gleichberechtigung zurückdreht

Zur Person

Marlene Haupt ist seit März 2017 Professorin für Sozialwirtschaft und Sozialpolitik an der Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU). Nach ihrem Studium in Frankfurt Oder kam die gebürtige Brandenburgerin über die Universität Landau (Pfalz) nach München zum Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik bevor es zu den Kliniken des Bezirks Oberbayern und dann nach Weingarten ging.

An der RWU ist sie auch Gleichstellungsbeauftragte. In diesem Rahmen treibt sie die Forschung zur Genderfrage an der Hochschule voran. Gemeinsam mit Sandra Hofmann vom Wirtschaftsforschungsinstitut Wifor in Darmstadt und Viola Lind von der Ludwig-Maximilians-Universität München hat sie „Corona in Deutschland aus der Genderperspektive“ untersucht.

Zur Methode

Methodisch hat Marlene Haupt ihre Forschungen auf die Theorie des sogenannten Wohlfahrtsstaatenvergleich aufgebaut. Also die Idee, dass verschiedene Ländergruppen ähnlich funktionieren und bestimmte Leitprinzipien haben. Dabei werden die westlichen Industrienationen in drei Typen eingeteilt.

Die liberalen Wohlfahrtsstaaten, die sehr stark über den Markt regulieren, wie die USA. Die kontinentalen, konservativen Wohlfahrtsstaaten, die sehr viel über die Familie lösen. Zu ihnen gehört auch Deutschland.

Und die sozialdemokratischen, skandinavischen Wohlfahrtsstaaten, die sehr viel über den Staat organisieren. So konnte Deutschland gut mit Schweden verglichen werden. Haupt und ihre Kolleginnen erhoben aber keine eigenen Daten, sondern machten eine Literaturanalyse und bezogen dann das Wohlfahrtsstaatenmodell mit ein.