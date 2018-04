Frau fällt betrunken vom Fahrrad

Alkohol war bei einem Verkehrsunfall im Spiel, der sich am Freitag gegen 16.30 Uhr auf dem Fuß- und Radweg an der B 30 ereignete. Eine 69-jährige Pedelec-Fahrerin war laut Polizeibericht auf dem Fuß- und Radweg von den Kasernen kommend in Richtung Ravensburg gefahren und gestürzt. Offenbar war sie betrunken gewesen, heißt es im Polizeibericht. Die Frau, die kurz darauf von zwei Zeuginnen gefunden wurde, musste mit einer Platzwunde und diversen Prellungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei veranlasste bei der Zweiradfahrerin die Entnahme einer Blutprobe.