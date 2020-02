Frau bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat am Montagmorgen eine Autofahrerin bei einem Unfall an der Kreuzung der Abt-Hyller-Straßemit der Ettishofer Straße in Weingarten davongetragen. Die 32 Jahre alte Fahrerin bremste laut Polizeibericht an der dortigen Ampelanlage ab, da diese auf „rot“ wechselte. Dies bemerkte der Fahrer eines Kleinlastwagens hinter ihr zu spät. Er fuhr auf den vorausfahrenden Opel auf. Der an den Fahrzeugen entstandene Schaden beträgt circa 300 Euro. Die Fahrerin des Opel verletzte sich leicht im Nackenbereich.