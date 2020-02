Franz Müntefering fordert auch im Alter Verantwortung zu übernehmen

Gerade erst Achtzig geworden, tourt der frühere Bundesminister, Vizekanzler und SPD-Vorsitzende Franz Müntefering durch die Republik wie ein Junger. Hält Vorträge oder liest aus seinem Buch „Unterwegs – Älter werden in dieser Zeit“. Auf Einladung der Organisatoren der Vesperkirche, den Zieglerschen und der Diakonie Ravensburg, sprach er am Dienstag im Kultur- und Kongresszentrum zum Vesperkirchen-Thema „Nähe leben“. Münteferings Plädoyer: Das Leben lieben, sich nicht aufs Altenteil setzen, sondern, sich einbringen in die Gesellschaft, so lange es geht.

40 Jahre in der großen Politik in verschiedensten Spitzenämtern kennt der Mann Gott und die Welt. Und doch steht er zum einem früher geäußerten Zitat, mit dem ihn der Vorstandvorsitzende der Zieglerschen, Gottfried Heinzmann, konfrontiert: „Ich war meistens ein Alleiner“. Was der 1940 im Sauerland geborene und gelernte Industriekaufmann auch darauf zurückführt, dass er ein Einzelkind war, sich mit Büchern selbst Wissen und Bildung aneignete und nur einen guten Freund im Leben hatte, der dann mit 32 Jahren starb.

Alleinsein ist wichtig - Einsamkeit ist problematisch

Nicht gemangelt hat es dem SPD-Granden jedoch an Parteifreunden, darunter sein Jahrgänger Rudolf Bindig, mit dem Müntefering Jahrzehnte im Bundestag saß, und dem er im gut besuchten Staufersaal bescheinigte, „genauso frisch“ wie er daherzukommen, der Politik sei Dank. Alleinsein können findet der Achtzigjährige, der in dritter Ehe mit der Politikerin Michelle Müntefering verheiratet ist, wichtig.

Problematisch werde es, wenn Einsamkeit das vorherrschende Gefühl sei, und das sei doch in unserer Gesellschaft weit verbreitet, Stichworte: Wegfall der Großfamilie, wachsende Zahl von Singlehaushalten. Doch müssten wir diesen Entwicklungen nicht tatenlos zusehen. „Wir sind nicht machtlos, wir haben Einfluss“, sagt der Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen BAGSO, bei dem Lobbyarbeit zwingend zur Demokratie gehört.

Anpacken und Verantwortung übernehmen

Grundausstattung für gesellschaftliches Engagement ist Münteferings Meinung nach Zuversicht. Und dann nicht nur alles besser wissen, sondern „solange der Kopf klar ist“ anpacken und Verantwortung übernehmen. Malochen in Gremien, nennt der Politikprofi das. „Es ist kein Firlefanz, wenn der Stadtseniorenrat der Kommune ins Gewissen redet, Voraussetzungen zu schaffen, um gutes Zusammenleben zu ermöglichen“. Dem Staat schreibt er ins Stammbuch für gute Rahmenbedingungen zu sorgen, wie Freiheit, Gerechtigkeit und Sicherheit.

Zur Gerechtigkeit gehöre, dass jedes Kind Anspruch auf Bildung und Ausbildung bekomme für ein gutes Leben auch in Zukunft. In Sachen Sicherheit sieht Müntefering keine Lösung in Abschottung und Isolation, wie die Populisten sie propagieren. „Die Welt rückt zusammen“. Wir müssten Europa hochhalten und Vielfalt leben.

Kommunen brauchen mehr Geld für Altenhilfe

So wünscht sich der Vater von zwei Kindern eine solidarische Gesellschaft, die sich auf Menschen mit unterschiedlichsten Lebensentwürfen einlässt. Wo man in seinem Stadtviertel vom andern weiß und nicht die kranken Alten in ihren Wohnungen vergisst.

Neben der besseren finanziellen Ausstattung der Kommunen für mehr Altenhilfe, Stadtteilarbeit, Treffmöglichkeiten, empfiehlt Müntefering Erzählcafés, gemeinsame Aktivitäten im Viertel und miteinander Essen und sich zuhören, wie in der Vesperkirche. „Wo das funktioniert, ist schon viel gewonnen“, sagte Müntefering unter großem Beifall.