Frank Adametz qualifiziert sich für Weltmeisterschaft

Der Modellflugpilot Frank Adametz aus Weingarten hat sich durch seine Erfolge im vergangenen Jahr mit dem deutschen Meistertitel und einem Weltcupsieg in Serbien für die Modellflugweltmeisterschaft in den USA qualifiziert. Im Oktober startet Adametz in Lost Hills in Kalifornien gegen die internationale Konkurrenz. Die technisch aufwendig gebauten Segelflugmodelle wurden von Adametz selbst entworfen und entwickelt.

Die 410 Gramm leichten Hochleistungsmodelle, überwiegend bestehend aus Kohlefasergewebe und mit einer Spannweite von 2,30 Metern, werden vom Piloten an einer 50 Meter langen Startleine in die Luft gezogen. Das Modell muss vorher über das Handy programmiert werden. Es darf während des Wertungsfluges nicht vom Boden gesteuert werden. Über ein GPS-Signal wird das freifliegende Segelflugmodell vom Piloten nach jedem Flug gefunden. Pro Wettbewerbstag muss der Pilot zu Fuß bis zu 20 Kilometer Laufstrecke zurücklegen.

Zur Vorbereitung auf die Wletmeisterschaft wird Adametz an Ostern in ein Trainingslager nach Brandenburg fahren. Bis zur WM nimmt er als zusätzliches Training mit seinen Vereinskollegen vom Luftsportverein Roßfeld aus Metzingen und mit großer internationaler Beteiligung an weiteren Weltcupwettbewerben in Ungarn, Rumänien und Italien teil. Trotz des Winterwetters hat Adametz in Oberschwaben mit dem Training begonnen.