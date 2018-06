Fraktionschefs wünschen sich weitere Kandidaten

Im Juni 2016 ist Weingarten zur Wahl aufgerufen: Nach acht Jahren im Amt stellt sich Oberbürgermeister Markus Ewald dann zur Wiederwahl.

Noch sind es mehr als sechs Monate bis zum Wahlsonntag, aber in der Stadt wird bereits diskutiert. Gibt es einen Gegenkandidaten? Und wenn ja – wer könnte es sein und wer unterstützt ihn? Die „Schwäbische Zeitung“ hat sich bei den Fraktionen des Weingartener Gemeinderats umgehört, wie das Thema dort zur Zeit behandelt wird.

Die Freien Wähler werden sich im Wahlkampf neutral verhalten, erklärt Fraktionschef Horst Wiest. „Die Fraktion hat beschlossen, keinen Kandidaten zu suchen“, so Wiest. Die Freien Wähler wollen keine Aussage zu irgendeinem Kandidaten machen. „Die Bürger sollen sich selbst ein Bild machen, dazu braucht es keine Aussage von uns.“ Die Fraktionsmitglieder seien sich untereinander uneins gewesen, ob sie eine erneute Kandidatur Ewalds unterstützen sollten oder nicht. Grundsätzlich sei es allerdings wünschenswert, dass es mindestens einen ernstzunehmenden Gegenkandidaten gibt. Einen solchen selbst zu suchen, sei allerdings nicht Sache der Freien Wähler – auch, weil OB Markus Ewald für diese Partei im Kreistag sitzt. „Es sind bei der Wahl allein die Bürger gefragt“, sagt Horst Wiest. Die Wahlbeteiligung müsse diesmal höher ausfallen als 2008.

Auch bei der SPD wird kein eigener Kandidat gesucht. „Als SPD in Weingarten einen eigenen Kandidaten aufzustellen, ist so eine Sache“, sagt Fraktionschef Udo Mann. „Man kann einen Kandidaten so auch verbrennen.“ 2008 hatten die Sozialdemokraten mit Marc Reitze einen eigenen Favoriten unterstützt – relativ erfolglos. „Das war keine ideale Geschichte“, erinnert sich Mann. Nun ziehe die Fraktion gerade Bilanz der Ewald-Amtszeit. „Wir kreiden ihm nicht zu 100 Prozent jeden Fehler an, der in dieser Zeit gemacht wurde“, sagt Udo Mann. „Als Ewald sein Amt antrat, waren zum Beispiel die meisten Entscheidungen, die zum Finanzdebakel am Krankenhaus 14 Nothelfer geführt haben, bereits getroffen. Er war da als junger, engagierter Lokalpolitiker etwas überfordert. Es hätte früher Notsignale geben müssen, etwa vom Sozialministerium.“ Ewald genieße daher – trotz der „durchwachsenen Bilanz“ – Kredit bei der SPD. „Ein OB wird ja im Laufe seiner Amtszeit auch klüger“, ist sich Udo Mann sicher. Für die OB-Wahl wünscht sich die SPD dennoch mindestens einen weiteren „wählbaren“ Kandidaten. Selbst auf die Suche gehen werden die Sozialdemokraten allerdings nicht. Bei den Grünen & Unabhängigen (G&U) sind die Gedankenspiele noch nicht so weit gereift. „Wir haben in der Vorweihnachtszeit gerade andere Sorgen“, sagt Fraktionschef Claus Keßel. „Wir stehen vor schwierigen Haushaltsberatungen“. Im Winter – „zwischen den Jahren“ – werde sich die Fraktion zusammensetzen, um die Strategie für die OB-Wahl zu besprechen. „Wir müssen uns dann überlegen, was wir inhaltlich von einem Oberbürgermeister wollen und daran dann auch die Arbeit des Amtsinhabers messen“, sagt Keßel. 2008 hatten die Grünen die Kandidatur von Markus Ewald unterstützt.

Für die CDU kommen solche Überlegungen ebenfalls zu früh: „Ich gehe davon aus, dass sich Bewerber bei den Parteien vorstellen, wenn die Ausschreibung läuft“, sagt Fraktionschef Axel Müller. „Wir warten das jetzt einmal ab.“ Ohnehin seien OB-Wahlen keine „Partei-Wahlen, sondern Persönlichkeitswahlen“. Bereits 2008 habe es in der CDU verschiedene Ansichten über die Kandidaten gegeben. Damals gab es zwar einen OB-Kandidat Markus Raab, der CDU-Mitglied war. Die CDU Weingarten untereinander jedoch habe nicht einheitlich für Raab gestimmt. „Ich glaube nicht, dass die CDU diesmal mit einer Stimme für einKandidaten sprechen kann“, sagt Müller. Die Bürger für Weingarten (BfW) halten sich bedeckt. „Wir wollen da im Vorfeld keinen Einfluss nehmen“, erklärt der Fraktionsvorsitzende Egon Girmes. Auch 2008 habe man keine Kandidatensuche betrieben. „Wir haben aber mit allen Gespräche geführt und das werden wir 2016 auch tun“, kündigt Girmes an. Gleichwohl: Eine Wahlempfehlung wird es von der BfW nicht geben. Einen weiteren Kandidaten wünschen sich allerdings auch die Bürger für Weingarten. „Das ist gut im Sinne des demokratischen Gedankens“, sagt Egon Girmes. „Allerdings fände ich es gut, wenn es keiner aus den eigenen Reihen wäre. Weder aus dem Umkreis der Verwaltung, noch aus dem Gemeinderat.“