Fraktionen haben Probleme, Kandidaten zu finden

In 1511 Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg werden am 26. Mai neue Gemeinde- oder Ortschaftsräte gewählt. Doch bereits 59 Tage zuvor, also bis zum 28. März, müssen die Kandidatenlisten beim zuständigen Wahlausschuss eingereicht werden. Jede Fraktion darf dabei so viele Kandidaten stellen, wie es Sitze im jeweiligen Gemeinderat gibt. In Weingarten sind das 26. Doch das ist in diesem Jahr anscheinend so schwer, wie selten zuvor. Der hohe zeitliche Aufwand sowie die stetig wachsenden Anforderungen schrecken scheinbar ab. Doch sind alle Fraktionen optimistisch, dass sie ihre Listen füllen und auch den ein oder anderen jungen Kandidaten aufstellen werden. Derweil ist bei einigen langjährigen Stadträten schon jetzt klar, dass sie nicht noch einmal antreten werden. Die Fraktionen in der Übersicht, geordnet nach ihrer aktuellen Größe.

Christlich Demokratische Union (CDU)

Mit sieben Sitzen stellt die CDU aktuell die meisten Stadträte. Doch das Ausscheiden von Fraktionsvorsitzenden Axel Müller nach seiner Wahl in den Bundestag hat deutlich gezeigt: Die CDU ist überaltert. Bis auf den neuen Fraktionsvorsitzenden Markus Brunnbauer sind alle Mitglieder zwischen 65 und 75 Jahre alt. „Es darf nicht sein, dass ich mit 47 Jahren der jüngste in der Fraktion bin“, weiß auch Brunnbauer. Man habe allerdings bereits einige 20- und 30-jährige Kandidaten gewinnen können.

Daher sei man auf einem guten Weg, aber auch immer noch für weitere Kandidaten offen. „Es wird immer schwieriger. Man spricht wesentlich mehr an, als die man gewinnt“, sagt Brunnbauer, der das vor allem auf die vielfältigen Aufgaben sowie die lange Bindung von fünf Jahren zurückführt. Außerdem sei es auch gar nicht so einfach, dass man bei 26 Plätzen gewählt werde, was ebenfalls abschrecken könne. Davon lassen sich einige alteingesessene CDUler aber anscheinend nicht beirren. „Es hören nicht alle auf, aber es machen auch nicht alle weiter“, sagt Brunnbauer.

Klar ist derweil schon, dass der langjährige Stadtrat und ehrenamtliche Bürgermeister Alfred Schick sich nicht mehr aufstellen lässt. Er sitzt im Wahlausschuss und dürfte sich damit rein rechtlich auch gar nicht auf die Liste setzen lassen. „Das ist schade. Er wird auch als ehrenamtlicher Bürgermeister aufhören. So jemand kann man nicht direkt ersetzen“, weiß Brunnbauer, der betont, dass die Aufstellung der Liste ein Gemeinschaftsprodukt der CDU Weingarten sei. Besonders Bundestagsabgeordneter Axel Müller, der weiterhin CDU-Stadtverbandsvorsitzender ist, habe dabei sehr viel geleistet.

Freie Wähler Weingarten (FWW)

Ganze sechs Sitze haben die Freien Wähler bei den vergangenen Kommunalwahlen im Jahr 2014 bekommen. Daher gehen sie auch voller Optimismus in die anstehende Wahl. „Wir werden eine richtig gute Liste haben“, sagt Fraktionsvorsitzender Horst Wiest. Es werde einige Kollegen geben, die nicht mehr kandidieren, andere werden weitermachen. Namen möchte Wiest allerdings nicht nennen. Die Liste sei bereits komplett. Man werde auch einige junge Kandidaten haben. Allerdings habe das schon etwas Aufwand benötigt. „Um 26 zu kriegen, spricht man 70 bis 80 Leute an“, sagt Wiest, der erklärt, dass es vor allem schwierig gewesen sei, Frauen für die Liste zu gewinnen.

Grüne und Unabhängige (G&U)

Ähnliches hat auch Claus Keßel, Fraktionsvorsitzender der Grünen und Unabhängigen – aktuell mit fünf Sitzen im Gemeinderat –, beobachtet. „Wir haben Frauen auf der Liste, aber es ist schade, dass sie nicht unbedingt nach vorne wollen“, sagt er. Im Gegensatz zu einigen Männern, die sich gerne vorne auf der Liste sehen, seien die Frauen zurückhaltender gewesen. Sie seien auch schwerer zu greifen gewesen, was für Keßel besonders bedauerlich ist, der gerne mehr Frauen als Kandidaten hätte. Zudem seien ihm die Studenten wichtig gewesen. Auch da hätten sich einige gefunden. Junge Leute zu aktivieren ist für seine Fraktion, die vom Durchschnittsalter ohnehin die jüngste im Weingartener Gemeinderat ist und daher auch niemand altersbedingt ausscheidet, anscheinend kein Problem. „Mit jungen Leuten könnte ich den halben Gemeinderat voll machen“, sagt er lachend.

Sozialdemokratische Partei Deutschland (SPD)

Etwas anders sieht es bei der SPD aus. Das belegt schon die aktuelle Verteilung der vier Sitze im Weingartener Gemeinderat. Mit Doris Spieß, Hylya Gürses und Birgit Ewert sind derzeit drei von vier Posten mit Frauen besetzt. Und der einzige Mann, Fraktionsvorsitzender Udo Mann, will das Feld nach mehr als 25 Jahren im Gemeinderat nun eigentlich jüngeren überlassen. „Ich will nicht mehr auf den vorderen Listenplätzen kandidieren. Man muss den jungen Leuten auch eine Chance geben“, sagt der 76-Jährige. „Mir würde auch der letzte Listenplatz reichen.“ Er werde sich zur Verfügung stellen, wenn er gewählt werde, würde sich aber über neue und vor allem junge Nachrücker freuen. „Die ganz jungen Leite sehe ich noch nicht auf der Liste. Da wäre Nachholbedarf“, sagt Mann.

Allerdings seien die zunehmende Belastung sowie die geringe Vergütung nicht unbedingt förderlich, das Amt interessanter zu machen. Daher sei die Kandidatensuche auch schwieriger als in den vergangen Jahren gewesen. Die Liste der SPD ist aktuell noch nicht voll. Man sei offen für Interessierte und werde auch bei parteilosen Bürgern anfragen, ob sie sich eine Kandidatur vorstellen könnten.

Bürger für Weingarten (BfW)

Auch für die Bürger für Weingarten, mit derzeit drei Sitzen im Weingartener Gemeinderat, ist es aktuell nicht leicht, passende Kandidaten für ihre Liste zu finden. Der Beruf habe in der heutigen Zeit einfach Priorität und lasse solch ein zeitaufwendiges Ehrenamt immer weniger zu. Das gelte sowohl bei der Suche nach jungen Kandidaten, wie auch bei Frauen. „Es werden sicher ein paar junge Leute kommen, aber es tut auch gut, dass ein paar Erfahrene dabei sein“, sagt der 73-jährige Fraktionsvorsitzender Egon Girmes, der sich nach 21 Jahren im Weingartener Gemeinderat zurückziehen wird. „Ich werde mich nicht mehr zur Wahl stellen.“ Seine aktuellen Fraktionskollegen im Gemeinderat, Peter Wielath und Bernhard Oligmüller, werden derweil wieder kandidieren.