Fotograf berichtet von großem Bulli-Abenteuer

Fotograf Peter Gebhard präsentiert am Mittwoch, 27. März, um 19 Uhr in der Linse in die Live-Reportage „Das große Bulli-Abenteuer“. 15 000 Kilometer, 15 Länder, 99 Tage – mit dem kultigsten Oldtimer von Istanbul bis hoch ans Nordkap. Peter Gebhard machte sich laut Mitteilung mit seinem T1-Bulli auf eine spektakuläre Tour quer durch Europa: Das Abenteuer beginnt in der quirligen 15-Millionen-Metropole Istanbul.Der Fotograf erzählt wunderbare Geschichten von seiner langen Bulli-Reise durch Europa – mal nachdenklich und tiefgründig, mal humorvoll und skurril. Weitere Infos und Platzkarten gibt es im Kulturzentrum Linse sowie online unter www.WunderWelten.org Foto: Peter Gebhard