Forderung nach einer autofreien Kreisstraße von Weingarten nach Schlier: „Fasnets-Gag“ oder „tolle Idee“?

Wenn es nach den Weingartener Grünen-Fraktion geht, dann soll die die Kreisstraße von Weingarten nach Schlier, die durch das Lauratal führt, an allen Samstagen und Sonntagen autofrei sein.

Einen entsprechenden Antrag hierzu hat die Fraktion gestellt. Das Thema bewegt die Gemüter wie die Reaktionen der SZ-Leser im Netz zeigen. Begonnen hat die Diskussion um den Verkehr im Lauratal mit der Sanierung der Kreisstraße im vergangenen Jahr. Weingartener Stadträte hatten den fehlenden Radweg und die erlaubte Höchstgeschwindigkeit moniert. Zudem forderten Anwohner der angrenzenden Laurastraße in Weingarten ein Tempolimit auf 30 Stundenkilometer.

Für einen gelungenen „Fasnets-Gag“ hält Andreas B. auf „Schwäbische.de“ den Vorschlag der Grünen. In dasselbe Horn bläst Oliver S. Er meint „als nächstes kommt die Abschaffung des Autos und die Rückkehr zur Pferdekutsche. Den Grünen und den Befürwortern dieses Schwachsinnes kann man nicht helfen. (...). Die Straße am Wochenende für zwei Fahrradfahrer zu sperren ist ja wohl nicht im Interesse der Allgemeinheit. Wie wäre es denn mal mit gelebter, direkter Demokratie? Bürgerentscheid und dann sieht man ja was die Menschen wollen.“

Nach der Meinung von Hermann D. wollten die Grünen „mal wieder etwas vorschreiben, wieder mal etwas verbieten, was sie für richtig und dringend erforderlich halten, und dessen Sinn nur sie allein zu erkennen vermögen.“

Annette S. hingegen findet die autofreie Zeit an Samstagen und Sonntagen eine „tolle Idee“, die umzusetzen sei. Auch Joachim K. ist für ein Fahrverbot an Wochenenden. „Super Idee!“, schreibt er auf der Facebook-Seite der Schwäbischen Zeitung. „Der erste Schritt in die richtige Richtung.“

Für wen ist es denn überhaupt die günstige Streckenführung?

Wolfgang A. ist der Meinung, die Sperrung der Strecke im vergangenen Jahr habe gezeigt, dass sie für den Auto-Verkehr nicht unbedingt erforderlich sei. „Für wen ist es denn überhaupt die günstige Streckenführung? Alle welche von Weingarten über Wetzisreute fahren, können ebenso via Unterankenreute fahren. Was bleibt ist allein der Verkehr von Weingarten direkt nach Schlier“, schreibt er auf „Schwäbische.de“.

Auf das Problem, im Lauratal werde zu schnell gefahren, geht Sascha A. ein. Für ihn wäre es am besten, „regelmäßig mobile Blitzer aufzustellen, dann verlangsamt sich der Autoverkehr. Eine Sperrung führt nur dazu das Autofahrer Umwege fahren was ja auch schlecht für die Umwelt ist.“ Letzterem schließt sich Joachim L. auf Facebook an. Ein Sperrung führe nur zu einer Verkehrsverlagerung. Gleichzeit weist er auf einen parallel verlaufenden Waldweg, den Radfahrer ebenfalls nutzen könnten.

Reiner W. meint, das Lauratal sei für Radfahrer nicht so wichtig. „Wichtiger wäre ein vernünftiges Radwege-Netz“, heißt es auf Facebook, „und die Sperrung der Innenstädte für den Parkplatzsuchrverkehr.“