Flucht vor Polizei endet an Laternenmast

Weil er vor der Polizei flüchten wollte, hat ein 18 Jahre alter Autofahrer seinen Wagen gegen einen Laternenmast gefahren. Wie die Polizei berichtet, hat der junge Mann am Freitag gegen 22 Uhr in der Waldseer Straße in Weingarten zunächst die Anhaltezeichen eines Streifenwagens missachtet und wollte den Beamten davonfahren. Der Fahrer kam mit seinem Wagen aufgrund seiner überhöhten Geschwindigkeit jedoch kurze Zeit später an der Einmündung der Friedensstraße zur Talstraße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Laternenmast, so die Polizei. Daraufhin habe er seine Flucht zu Fuß fortsetzen wollen, konnte jedoch von einem Polizeibeamten eingeholt und festgehalten werden. Die Polizei vermutete bei dem Mann Alkoholeinfluss, weswegen ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Schaden am Auto wird auf circa 2500 Euro geschätzt, der an der Laterne auf circa 100 Euro. Die weiteren Ermittlungen werden vom Verkehrsdienst Kißlegg übernommen.