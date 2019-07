Ein unbekannter Fahrer eines vermutlich rot lackierten Autos stieß am Freitagvormittag im Zeitraum zwischen 9.15 und 10.15 Uhr in der Boschstraße in Weingarten gegen einen dort vor einer Apotheke geparkten, lilafarbenen Nissan Micra mit Ravensburger Kennzeichen. Laut Polizeibericht wurde der Nissan an der vorderen rechten Fahrzeugseite beschädigt. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Weingarten unter der Telefonnummer 0751 / 8036666.