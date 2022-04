Flucht nach Parkplatz-Rempler an Einkaufszentrum

Auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums in der Franz-Beer-Straße wurde am Dienstag zwischen 16.30 und 17.30 Uhr ein abgestellter Seat angefahren. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 2500 Euro an dem geparkten Wagen zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Das Polizeirevier Ravensburg hat Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet und bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter Tel. 0751/803 33 33 zu melden.