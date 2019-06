- Gastfreundschaft ist ein wichtiges Thema im Judentum. Dazu gehört es, Gäste zu bewirten. Noemi Berger, 1947 in Budapest geboren, gilt als Deutschlands dienstälteste Rebbetzin. Sie ist verheiratet mit Dr. Joel Berger, Landesrabbiner a. D. von Württemberg, und Autorin von „Das koschere Kochbuch“, das 220 Familienrezepte enthält. Am Dienstag, 25. Juni, ist sie um 19 Uhr auf Einladung der Gesellschaft für christlich-jüdische Begegnung zu Gast in Weingarten. Dort spricht sie im Martin-Luther-Gemeindehaus, Abt-Hyller-Straße 17, über das Thema „Was ist koscher?“.

Frau Berger, was ist eigentlich der größte Unterschied zwischen der koscheren und der gutbürgerlich-deutschen Küche?

Es ist dieser eine Satz in der Bibel, der lautet: Du sollst das Böcklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Gleich dreimal kommt er in der Bibel vor, weshalb ihn die Exegeten so interpretiert haben, dass man zu einer Mahlzeit fleischig und milchig nicht zusammen kochen, aufbewahren oder gar zusammen essen soll. So gibt es in einem koscheren Haushalt etwa eine Extra-Schublade für Besteck oder Töpfe, die mit milchigen Speisen in Berührung kommen, und Extra-Schubladen für all die Kochutensilien, die mit Fleisch in Berührung kommen. Das wird streng getrennt. Gibt es beispielsweise einen Braten als Hauptspeise, so darf das Dessert nicht milchig sein – andernfalls muss man einen Zeitabstand von mindestens drei Stunden einhalten.

Welches Fleisch ist für die koschere Küche geeignet und welches nicht?

Es gibt bestimmte Tiere, die rituell koscher sind. Säugetiere sind anhand von zwei Eigenschaften definiert: Es müssen Wiederkäuer und Paarhufer sein, wie beispielsweise Rind, Schaf und Lamm. In der koscheren Küche gibt es Gebote, die logisch sind, die man erklären kann, und andere, die nicht rationell erklärbar sind. Die Tiere werden rituell geschlachtet von einem Schächter, der das Tier so schlachten muss, dass es nicht leidet. Er arbeitet nur unter Aufsicht des Rabbinats. Sein Messer muss einwandfrei sein und tadellos, was seine Schärfe betrifft. Das Messer wird regelmäßig kontrolliert und er darf nur einige Stunden am Tag schächten.

Das klingt so, als wäre es gar nicht so einfach, für die koschere Küche einzukaufen. Fleisch können Sie also nicht von einem Metzger oder aus dem Supermarkt beziehen – woher dann?

Es gibt zurzeit etwa 120 000 Menschen in der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland. Und es gibt beispielsweise ein koscheres Fleischgeschäft in München, wo man koscheres, rituell geschächtetes Fleisch kaufen kann. Dort ruft man an, bestellt das Fleisch und es wird dann per Kühlspedition ins Haus geliefert. Was den Supermarkt betrifft, gibt es ein Büchlein der Rabbinerkonferenz Deutschlands, in dem aufgelistet ist, welche Produkte welche Emulgatoren oder Gelatine enthalten. Darauf muss man zum Beispiel beim Kauf von Joghurt achten. Heutzutage kann man zum Glück sehr viele Produkte im Supermarkt bekommen. Es gibt außerdem etliche Gemeinsamkeiten mit der vegetarischen Küche. Die koschere Definition hat sich zwar seit Jahrhunderten nicht geändert, aber es sind neue Produkte hinzugekommen, die uns das Kochen erleichtern: rein pflanzliche Schlagsahne zum Beispiel.

Sie haben ein Kochbuch geschrieben, das mehr als 200 koschere Rezepte enthält. Einiges davon wird auch als Kostprobe bei Ihrem Vortrag in Weingarten gereicht. Auf welche Speisen können sich die Gäste freuen?

Es gibt zum Beispiel einen israelischen Salat, und Burekas – das sind Blätterteigtaschen mit Schafskäse. Außerdem Fischbällchen, Heringssalat, und es wird ein Schabbat-Brotzopf, ein Challa, gebacken.

Und was ist Ihr absolutes Lieblingsgericht?

Am liebsten esse ich tatsächlich Wiener Schnitzel.