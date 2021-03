Fit für die Position als Lagerleiter: IHK informiert am 23. März über Lehrgang

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Bodensee-Oberschwaben bietet am Dienstag, 23. März, eine kostenfreie Informationsveranstaltung zum Zertifikatslehrgang „Lagerleiter/in (IHK)“ an. Der Zertifikatslehrgang, der je nach Corona-Lage online oder in Präsenz stattfindet, startet am 23. April und umfasst 56 Unterrichtseinheiten.

Alle Interessenten sollten sich die kostenfreie Online-Informationsveranstaltung am 23. März um 17.30 Uhr vormerken. Dabei werden die Inhalte des Lehrgangs vorgestellt und alle offenen Fragen beantwortet. Eine Anmeldung im Internet unter www.weingarten.ihk.de, Nr. 165111637, ist erforderlich. Vor Veranstaltungsbeginn erhalten die Teilnehmer ihre Zugangsdaten.