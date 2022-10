Finische Band Enkel und finnisches Bier in der Linse

In Kooperation mit der Deutsch-Finnischen Gesellschaft Baden-Württemberg lädt die Linse am Mittwoch, 19. Oktober, zum Enkel Konzert in den großen Saal. Los geht’s um 20 Uhr. In der finnischen Band Enkel verpassen vier junge Frauen der traditionellen Volksmusik eine Frischzellenkur – mit virtuos gespielten Instrumenten und kraftvollen Stimmen, heißt es in der Presseankündigung. Mit Viola, Kantele, zwei Akkordeons und vier Stimmen bewegen sich die Mittzwanzigerinnen in der finnischen Volksmusik - wobei sie eher in der ostbottnischen Pelimanni-(Spielmanns-)-Tradition unterwegs sind als in der karelischen Variante. Die Band Enkel gibt überlieferten Stücken mit ihrer ganz eigenen Spielweise neues Leben. Alle haben an der renommierten Sibelius Akademie studiert, entsprechend virtuos und kreativ ist ihr Umgang mit Instrumenten und Stimmen. Ihre beiden CDs „Pappilan hääyö“ (Hochzeitsnacht im Pfarrhaus) und „We Are Enkel“ wurden jeweils Folk-CD des Jahres in Finnland, und sie wurden 2019 Band des Jahres beim berühmten Kaustinen Folk Festival. Der Bandname übrigens hat mit Verwandtschaften nichts zu tun – „Enkel“ ist schwedischund bedeutet „einfach“. An diesem Abend wird in der Linse finnisches Bier angeboten, heißt es weiter. Eintritt: VVK 18 Euro / Mitglieder (Linse & DFG) 15 Euro und AK 20 Euro / Mitglieder (Linse & DFG) 15 Euro.