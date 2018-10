Finanzen 2018: Es sieht gut aus

„Es sieht nicht schlecht aus“, sagt Weingartens Stadtkämmerer Daniel Gallasch und blickt auf die vor ihm liegenden Zahlen. Es sind jene Zahlen, die einen vorläufigen Blick auf den Haushalt der Stadt im aktuellen Jahr werfen. Es sieht nicht schlecht aus: Diese Worte aus dem Munde eines Stadtkämmerers muss man wohl als großes Lob werten. Denn eigentlich ist diese Berufsgruppe als Pessimisten bekannt, was Gallasch auch sofort zugibt. Denn auf die Nachfrage, ob das auch heiße, die Zahlen seien gut, sagt er noch einmal: „Es sieht nicht schlecht aus.“ Denn, so führt er weiter aus, „ich habe am Ende lieber ein paar Euro mehr in der Kasse als zu wenig. Zu wenig, da gebe es Schelte, und wenn am Ende viel zu viel übrig bleibt, dann gibt es auch Schelte.

Doch bei einem näheren Blick lesen sich die aktuellen Zahlen recht gut. Weingarten räumt auf – vor allem mit der Vergangenheit. Die letzte Rate aus der Nachfinanzierung des 14-Nothelfer-Krankenhauses wird bezahlt und die Verluste der Stadtwerke aus den vergangenen zwei Jahren werden getilgt. Damit kommt die Stadt einer wesentlichen Forderung des Regierungspräsidiums (RP) nach, gemäß der Weingarten zunächst Altlasten abbauen muss, bevor neue Investitionen, wie beispielsweise die große Schulsanierung, anstehen.

Weingarten geht den Königsweg

Auf der Einnahmeseite ist vor allem die Entwicklung der Gewerbesteuer erfreulich. Hier kann die Stadt mit rund zwei Millionen Euro mehr rechnen als bisher geplant. Gleichzeitig sinken die Personalkosten. Übrig bleibt ein kräftiges Plus von rund zwei Millionen Euro. Dadurch erfüllt die Stadtkämmerei eine weitere Forderung des RP: eigenes Geld für Investitionen aufbringen. „Weingarten geht gerade den Königsweg im Haushalt“, sagt Gallasch. „Die Einnahmen steigen kräftiger als die Personalkosten.“

Allerdings ist diese Entwicklung vor allem einem Faktor geschuldet: der starken Konjunktur. Deshalb die deutlich höheren Einnahmen bei der Gewerbesteuer und die – so paradox es zunächst klingen mag – sinkenden Personalkosten. Der Grund: Da es der Wirtschaft gut geht und vor allem technisches Personal sehr gefragt ist, kann die Stadt derzeit kaum ihre offenen Stellen besetzen, was wiederum dazu führt, dass Baumaßnahmen in die Zukunft verschoben werden müssen. Die Stadt spart also Kosten für Mitarbeiter, weil es auf dem Markt derzeit keine gibt und die, die einen Job brauchen, lieber in die Wirtschaft gehen als bei der Stadt anfangen.

Schulen müssen saniert werden

Stand heute würde Weingarten damit alle wesentlichen Auflagen des RPs erfüllen, um die größte Herausforderung der Zukunft stemmen zu können: die Sanierung der Schulen. Letztes Jahr hatte das noch ganz anders ausgesehen. Da drohte das RP, keine weiteren Kredite für die Sanierung genehmigen zu können, falls Weingarten dazu keinen eigenen Beitrag leisten könne. Doch davon kann derzeit keine Rede sein. Allerdings hängt das alles davon ab, ob die Konjunktur auf hohem Niveau bleibt. Davon ist die Stadt abhängig.

Und dass es so bleibt, wagt zurzeit niemand zu prognostizieren. Zwar laufe die deutsche Wirtschaft weiter auf Hochtouren, die Unternehmen würden investieren und die Beschäftigung steige weiter, wie Stefan Kooths vom Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel (IfW) vergangene Woche beim Konjunkturgespräch der IHK Bodensee- Oberschwaben in Weingarten sagte. Doch würden Risiken die Euphorie bremsen. Damit meinte er insbesondere politische Unwägbarkeiten wie die Konsequenzen aus dem Brexit und dem Handelsstreit zwischen den USA mit China und Europa.

Also bleiben wir dabei: Es sieht nicht so schlecht aus.