Filmreife Verfolgungsjagd: Fahrer flieht unter Drogen vor Polizei

Ein filmreifer Fluchtversuch vor der Polizei endete am Freitagabend mit einem Unfall: Wie die Polizei mitteilte, wollte eine Zivilstreife gegen 21.15 Uhr einen 21-jährigen Mercedesfahrer auf der B30 in Höhe von Weingarten kontrollieren. Der Fahrer missachtete aber sämtliche Anhaltezeichen, schaltete zeitweise die Beleuchtung seines Fahrzeugs aus und flüchtete durch das Stadtgebiet von Weingarten. Dabei wurden laut Polizeibericht mehrere andere Verkehrsteilnehmer gefährdet.

Von den Beamten quer gestellte Streifenwagen umfuhr der 21-Jährige. In der Scherzachstraße fuhr er entgegen der Fahrtrichtung und stieß mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen, konnte aber die Flucht fortsetzen. Diese endete schließlich in der Reutebühlstraße, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen einen Baum fuhr. Aufgeben wollte er trotzdem nicht und setzte die Flucht zu Fuß fort. Er konnte aber nach kurzer Verfolgung von den Beamten eingeholt und festgenommen werden. Der Grund der Flucht wurde den Polizisten schnell klar. Der Mann stand unter Drogeneinwirkung, hatte keinen Führerschein, und in seinem Fahrzeug wurden Betäubungsmittel aufgefunden. Am Mercedes entstand Totalschaden in Höhe von etwa 7000 Euro, an dem in der Scherzachstraße gerammten Auto ein Schaden von rund 3000 Euro.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Verkehrsteilnehmer, die gefährdet wurden, oder Zeugen des Vorfalls sollen sich beim Autobahnpolizeirevier Kißlegg unter Telefon 07563/90990 melden.