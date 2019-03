Film-Musik mit der Württembergischen Philharmonie Reutlingen

Die Württembergische Philharmonie Reutlingen kommt am Freitag, 29. März, um 19 Uhr ins Kultur- und Kongresszentrum, um ein Konzert mit Filmmusik von John Williams aufzuführen. Kaum ein anderer Komponist hat laut Pressemitteilung Soundtracks vorzuweisen wie Williams, der 50-mal für den Oscar nominiert wurde. Er schaffte es, entgegen dem musikalischen Trend für Popmusik in der Filmindustrie, die Filme ausschließlich mit Werken der klassischen Musik zum Erfolg zu geleiten. In Weingarten stehen Werke aus Star Wars, Jurassic Park, Harry Potter, E.T., Supermann und vielen mehr auf dem Programm. Chefdirigent ist Fawzi Haimor aus Chicago.