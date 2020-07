Fieberambulanz in Weingarten geht in den Stand-by-Modus

Die Fieberambulanz in Weingarten wird bis auf Weiteres geschlossen, der letzte Dienst findet am Freitag 17. Juli, statt. Das teilt das Landratsamt mit. Durch die mittlerweile gute Ausstattung mit eigener Schutzausrüstung betreuten die meisten Hausarztpraxen ihre Covid-19-Patienten inzwischen selbst, heißt es weiter. Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) reagiere damit auf die zurückgehenden Infektionszahlen und die dadurch deutlich sinkenden Patientenzahlen in der Fieberambulanz, die den Betrieb derzeit nicht rechtfertigen würde.

Allerdings sei sie auf eine mögliche zweite Infektionswelle vorbereitet, so dass, falls erforderlich, die Fieberambulanz auch schnell wiedereröffnet werden könnte: „Wir setzen die Fieberambulanz in einen Stand-by-Modus“, wird der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der KVBW, Johannes Fechner, in der Pressemitteilung zitiert. Darüber hinaus hat die KVBW flächendeckend über 200 sogenannte Corona-Schwerpunktpraxen (CSP) etabliert. Dorthin können auch diejenigen Praxen, die, aus Covid-19-Patienten nicht versorgen können, ihre Patienten überweisen. „Wir sind der KVBW dankbar, dass die Fieberambulanz innerhalb von 24 Stunden aus dem Standby geholt und außerdem innerhalb von 12 Stunden eine mobile Testmöglichkeit angeboten werden kann“, so Andreas Honikel-Günther, Erster Landesbeamter des Landkreises Ravensburg.