Feuerwehrgerätehaus: Instabiler Hang bereitet Probleme

Beim Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses gibt es Probleme mit dem dahinter liegenden Hang. Dieser ist aktuell zwar stabil, könnte aber durch die Baumaßnahmen instabil werden. Es wird also entsprechende Hangsicherungsmaßnahmen brauchen. Das wiederum dürfte die Arbeiten erheblich erschweren, was sich wiederum auf den Zeitplan sowie die Kosten auswirken dürfte. Dadurch könnte der Gesamtkostenrahmen in Höhe von 5,68 Millionen Euro überschritten werden, der vom Gemeinderat bereits bewilligt wurde.

„Der Kostenrahmen für die Hangsicherung wird auf Grund der hohen Ansprüche an die Sicherheit des Hanges und der dort stehenden Wohnhäuser möglicherweise steigen. Zu den etwaigen Mehrkosten können aktuell noch keine Angaben gemacht werden“, teilt die städtische Pressestelle auf Nachfrage mit. Allerdings verweist die Stadtverwaltung darauf, dass, sollte es zu weiteren Kosten kommen, der Gemeinderat diese billigen müsste.

Das Problem des Hanges liegt letztlich in der Entwässerung. Denn der Hang enthält viel Wasser und könnte deswegen beim sogenannten Anschnitt instabil werden. „Die kostengünstigere Variante mit Injektionen beziehungsweise Verpressungen ist aus erdstatischer Sicht nicht möglich, da ein erschütterungsarmer Verbau notwendig wird. Weiter muss eine Verbauform gewählt werden, die den natürlichen „Schicht- und Hangwasserabfluss“ nicht nachhaltig stört“, hieß es diesbezüglich in der jüngsten Gemeinderatssitzung. „Im Zuge der erdstatischen Prüfung des Hanges, welche nahezu abgeschlossen sind, wird der als wirtschaftlichste Variante angesehen, den Verbau mittels Bohrpfahlgründung.“

Ein anderes Thema, dass die Stadt Geld kosten wird, welches aber bereits im Finanzplan einkalkuliert ist, ist das Thema Altlasten. Schon seit geraumer Zeit ist bekannt, dass diese vorhanden sind. Dabei handelt es sich vor allem um PAK und MKW, die im Bereich des Vorplatzes nachgewiesen werden konnten.

Durch die derzeit vollständige Versiegelung der Fläche, geht von den Stellen allerdings keine Gefährdung aus. „Es gibt einige „Hotspots“ (also Stellen mit einer hohen Konzentration an Schadstoffen), die bei dem Umbau des Geländes ausgebaut werden müssen“, teilt die Stadt mit. Aber: „Der weitaus größte Teil des Areals ist unbelastet. Nur an einigen Hotspots muss, bei einer Entsiegelung des Bodens, das belastete Material ausgebaut werden.“

Allerdings ist unter den Bodenplatten des Schaltwerkes der Bleigehalt erhöht. Außerdem wurde Chrom gefunden. Weil sich dieses jedoch relativ nah unter der Oberfläche befindet und die tieferen Schichten schadstofffrei sind, dürfte das – laut Ravensburger Landratsamt – nicht zum Problem werden. „Da das ganze Gelände des Altstandorts versiegelt ist, muss aktuell bei einem Grundwasser-Flurabstand von mehr als sechs Meter und der vertikalen Eingrenzung nicht mit einer Verlagerung der Schadstoffe gerechnet werden“, schreibt das Landratsamt.

Sensibler Bereich Grundwasser

Jedoch muss bei den Arbeiten darauf geachtet werden, dass das Grundwasser nicht verunreinigt wird. „Damit diese Gefahr weiterhin ausgeschlossen bleibt, müssen bei entsiegelnden Baumaßnahmen Vorkehrungen gegen das Auswaschen von Schadstoffen in den Untergrund getroffen werden.

Dies kann zum Beispiel durch Abdecken mit Planen mit nachfolgender sofortiger Überbauung geschehen oder durch Auskofferung“, erklärt das Landratsamt. Die Stadt Weingarten habe sich für die sogenannte Auskofferung entschieden. Das ist letztendlich nichts anderes, als den betroffenen Bereich auszuheben.

Doch bevor Rück- und Ausbau begonnen werden kann, was noch in diesem Jahr geschehen soll, müssen zunächst die Maßnahmen zur Hangsicherung feststehen. Und soweit ist die Stadt aktuell noch nicht. Die Stadtverwaltung rechnet mit belastbaren Ergebnissen in der ersten Jahreshälfte.

Erst dann können man einen konkreten Zeitplan benennen. Derweil könnte es auch im Laufe der Arbeiten zu neuen, unerwünschten Überraschungen kommen. „Wir sprechen von einem über 4000 Quadratmeter großen Areal, das bislang punktuell untersucht wurde. Das Auffinden weiterer Stoffe kann daher nie vollständig ausgeschlossen werden“, schreibt die Stadt.

Anwohner legen Einspruch ein

Ohnehin gibt es bereits zwei weitere Faktoren, welche das Projekt verkomplizieren. So fordert das Ravensburger Landratsamt den Bau eines Rückhaltebeckens, um die Scherzach bei viel Niederschlag zu entlasten. Darüber hinaus haben Anwohner Einspruch im Rahmen des Baugenehmigungsverfahren eingelegt. Warum genau kann und darf die Stadt nach eigener Aussage aber nicht sagen. Nur so viel: Die abschließende Entscheidung liegt beim Regierungspräsidium Tübingen.