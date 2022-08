Feuerwehr Weingarten ehrt und befördert Mitglieder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Feuerwehr Weingarten hat in ihrer Jahreshauptversammlung Mitglieder befördert und geehrt. Anwesend waren unter anderem der Stadtbrandmeister Horst Romer, Kreisbrandmeister Oliver Surbeck und Weingartens Oberbürgermeister Clemens Moll.

Befördert wurden Sarah Gaspari, Lisa Winkler, Vini Crema, Murat Dutucu, Maximilian Freitag, Andreas Kibler, Marc-Oliver Kugler, Eduard Müller, Elia Schmid, Petrit Schmieg, Valentin Schmuker, Marlon Werth zum Feuerwehrmann/frau. Zum Oberfeuerwehrmann/frau wurden Julia Fuchs, Dieter Bahr, Marc Boy, Tobias Dieckmann, Niklas Engler, Tim Engler, Cem Fugel, Dominik Marx und Niklas Reinfeld befördert. Befördert zum Hauptfeuerwehrmann/frau wurden Florian Bodenmüller, Sebastian Bodenmüller, Keven Hack, David Lantoine, Raphael Mark, Vreni Rothenhäusler, Christoph Schmid und Burak Yapak. Für Thomas Riedl und Alexander Fersch gab es die Beförderung zum Löschmeister. Sascha Richter, Tobias Wolf, Arne Usadel wurden zum Oberlöschmeister sowie Carsten Nigsch zum Hauptlöschmeister befördert. Alexander Binder wurde zum Hauptbrandmeister befördert.

Für 15 Jahre Feuerwehrdienst wurde Patricia Otto mit dem bronzenen Ehrenzeichen des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. Für 25 Jahre Dienst wurde auch Arne Usadel mit dem silbernen Ehrenzeichen geehrt. Mit dem goldenen Ehrenzeichen des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet wurden Uwe Höß und Michael Otto für 40 Jahre Dienst.

Bei den internen Jubilaren wurden Paul Isser für 60 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr Weingarten, Wolfgang Pfeiffer, Michael Zülke und Jochen Zülke für 50 Jahre geehrt. Das Feuerwehrehrenzeichen der Feuerwehr Weingarten in Gold erhielt Markus Oligmüller und Patrick Bauer für 30 Jahre. Für 20 Jahre erhielten Thomas Riedl und Oliver Cannello das Ehrenzeichen in Silber und für 10 Jahre David Lantoine, Sascha Richter, Johannes Honold und Niklas Engler das Ehrenzeichen in Bronze.

Eine stille Gedenkminute wurde zum Totengedenken unter anderem für Alterskamerad Ludwig „Wigge“ Roth abgehalten, der wenige Tage vor der Hauptversammlung verstarb.